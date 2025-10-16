La Junta de Andalucía lleva a la Fiscalía el suicidio de una alumna cuyo colegio no activó el protocolo antiacoso

Los detalles La Consejería también va a abrir un expediente al colegio Irlandesas Loreto de Sevilla para depurar responsabilidades. Según la Junta, el centro implementó medidas, pero no activó los protocolos.

La Junta de Andalucía llevará a la Fiscalía el caso de una niña de 14 años que se suicidó tras regresar del colegio en Sevilla debido al presunto acoso escolar que sufría. La Consejería de Desarrollo Educativo abrirá un expediente administrativo al colegio Irlandesas Loreto por no activar el protocolo de acoso.

La Junta de Andalucía llevará a la Fiscalía el caso de la niña de 14 años que se suicidó el pasado martes tras regresar del colegio en Sevilla. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, además, abrirá un expediente administrativo al centro donde estudiaba, el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, porque al parecer no activó el protocolo de acoso ante el bullying que presuntamente sufría la menor.

El martes, poco después de salir del colegio, la menor se quitó la vida lanzándose al vacío desde un quinto piso. Según avanzaban medios locales, su familia había trasladado que sufría acoso por parte de unas compañeras de clase. Tanto Policía Nacional como la Inspección Educativa abrieron una investigación.

En concreto, según detalla la Consejería este jueves en un comunicado, Inspección Educativa inició las pesquisas para "recabar toda la información acerca del caso, recogiendo tanto los testimonios de la dirección de este centro privado concertado como el registro documental tanto de las comunicaciones como de las actuaciones que el centro puso en marcha, levantando acta y elevando informe de propuesta de medidas".

Así, la Junta "va a derivar a la Fiscalía toda la información del caso y abrirá un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para depurar las posibles responsabilidades, una vez constatado que el centro educativo, aunque implementó una serie de medidas, no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente".

La Consejería, que ha trasladado su pésame a la familia de la menor y a toda la comunidad educativa, también ha indicado que un equipo de expertos en bienestar emocional está interviniendo en el centro desde el miércoles para prestar apoyo y orientación al alumnado y a los profesores.

El miércoles, el propio centro emitió una nota en la que indicaba que en la comunidad educativa estaban "profundamente consternados por el fallecimiento" de la alumna y trasladaban el pésame a la familia. "Nuestra preocupación principal y todos nuestros esfuerzos están puestos en acompañar a nuestro alumnado y a la familia de nuestra alumna", agregaban.

"Estamos trabajando en coordinación con la Administración Educativa y los organismos correspondientes, contando con la ayuda del equipo de Bienestar Emocional de la Delegación Territorial de Sevilla. A lo largo del día de hoy, nuestro profesorado, el equipo de Orientación y el equipo de Bienestar Emocional han atendido especialmente a nuestro alumnado, que ha terminado la jornada orando en la capilla por nuestra alumna", agregaba el comunicado.

