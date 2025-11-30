Los autónomos salen a las calles contra la "sangría económica" y exigen condiciones dignas: "Levantamos un país y trabajamos de sol a sol"

El contexto La coordinadora de la Manifestación Nacional de Autónomos, Jéssica Garrido, ha señalado que estos trabajadores quieren "los derechos básicamente que tiene cualquier trabajador por cuenta ajena".

Este domingo, ciudadanos de más de 20 ciudades españolas se han manifestado para exigir condiciones dignas para los autónomos, incluyendo la exención del IVA hasta 85.000 euros y la eliminación del rol de "recaudadores del Estado". Convocadas por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, las protestas se desarrollaron en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, entre otras. Jéssica Garrido, coordinadora de la manifestación, destacó que los autónomos buscan derechos similares a los de los trabajadores por cuenta ajena, como bajas por enfermedad y maternidad. La plataforma también demanda cuotas proporcionales a los ingresos, protección social equivalente y simplificación burocrática. Los manifestantes portaron guantes rojos simbolizando la "sangría económica" y reclamaron que sin autónomos, no hay riqueza en el país.

Ciudadanos de más de 20 ciudades de España han salido este domingo a las calles para pedir condiciones dignas para los autónomos, la exención del IVA hasta 85.000 euros o la eliminación del rol de los profesionales como "recaudadores del Estado".

Las concentraciones, convocadas por la Plataforma ciudadana por la Dignidad de los Autónomos, han tenido lugar en Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Murcia, Mallorca, Oviedo, Salamanca, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Tenerife o Valencia, entre otras.

Por su parte, la coordinadora de la Manifestación Nacional de Autónomos, Jéssica Garrido, ha señalado en declaraciones a los medios en Valencia que estos trabajadores quieren "los derechos básicamente que tiene cualquier trabajador por cuenta ajena".

"Al final, pagamos y no tenemos derecho a bajas por enfermedad, por maternidad, no tenemos derecho a huelga. Yo no soy empleada pero trabajo 24/7", ha expuesto.

Esta organización exige cuotas de autónomos "proporcionales" y ajustadas a los ingresos reales mensuales de los profesionales y la reforma integral del cese de actividad ('paro del autónomo'). A su vez, reclaman sustituciones por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida, derecho al luto; y protección social equivalente a la de los trabajadores asalariados.

"Nos sangran a impuestos"

Entre otras afectadas, Rosa, que lleva 30 años siendo autónoma, asegura que paga una cuota de 663 euros: "Si no, cuando te jubilas no te queda nada". Su objetivo es visibilizar una situación que cada vez es más insostenible: "Trato de recaudar cada mes para poder pagar y lo que te queda, para subsistir".

"Nos sangran a impuestos, no nos tienen en cuenta. Levantamos un país y trabajamos de sol a sol", dice una mujer. Así, se han manifestado con un guante rojo como símbolo de la "sangría económica".

Entre las reivindicaciones, también luchan por la simplificación real de la burocracia y fin del lenguaje incomprensible; protección del patrimonio personal y del hogar familiar; libertad de pago en efectivo y competencia justa en medios de cobro; revisión de las tarifas de la SGAE y libertad para usar música libre de derechos; deducción inmediata de inversiones.

"Si no hay autónomos no hay país, no hay riqueza", han advertido representantes de la plataforma,. Los asistentes han sostenido en la pancarta de cabecera de la protesta que están "asfixiados" y han coreado frases como "manos arriba, esto es un atraco" o "unos robando, otros trabajando".

