Una vida llena de incógnitas: los familiares de las víctimas del franquismo siguen exigiendo verdad y reparación

En el Cementerio del Este (Madrid), este domingo la Plataforma en Defensa de la Memoria ha realizado un homenaje a las víctimas del franquismo. Concretamente a las casi 3.000 que fueron fusiladas en ese mismo lugar.

Tantos años después, los familiares de esas víctimas siguen sin saber dónde está. Como Olivia López, del Foro por la Memoria de Madrid. Ella se ha criado con la incógnita de saber dónde está su tío: "Exactamente no sabemos donde están los restos porque los fusilaban y después no había manera de localizarlos. Yo me he criado con mi abuela diciendo 'dónde está mi hermano, me lo han matado, no sé donde está'".

"Antes de ser fusilado pasó por varias cárceles, varios campos de concentraciones y fue posiblemente torturado", añade. Por si fuera poco, parte de su familia tuvo que exiliarse a México: "La familia paterna la han destrozado. Nos hemos criado sin esa familia. No han tenido derecho a nada".

Y la otra parte que quedó, tuvo que sufrir años de represión por parte de la dictadura franquista: "Durante toda la vida, tanto ella como mi padre y sus hermanos han tenido que vivir la represión en el barrio, en el colegio...".

El abuelo de Alexis Mesón fue fusilado en la inmediaciones de este cementerio de la Almudena en 1941: "Está enterrado aquí junto a 12 compañeros del mismo expediente. Son 2936 personas que fueron fusiladas alguno garrote vil".

Juana Doña, abuela de Alexis y mujer de Eugenio, fue víctima de la represión franquista: "Estuvo presa 18 años en las cárceles de mujeres franquistas. Mi abuelo dejó escrito un bloc que le dieron a mi abuela al día siguiente de ser fusilado como una carta de despedida en la que hablaba de su relación personal y política".

Mismo legado que sigue Luis. El de rendir homenaje y exigir justicia por su abuelo fusilado a través de su libro 'los tres agostos de Luis el sastre': "Lo asesinaron por ser de izquierdas, por ser rojo". Su bisabuelo, víctima del franquismo, sigue desparecido: "Ahora estoy intentado sacar información para sacar un libro sobre él también".

Olivia, Alexis y Luis se han concretado en una tapia del cementerio junto a otras asociaciones para rendir homenaje y exigir, una vez más, verdad, justicia y reparación.

