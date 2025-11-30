El instituto donde estudiaban las adolescentes halladas muertas en Jaén expresa su dolor: "No hay consuelo posible"

¿Qué han dicho? "Es un día muy duro para la comunidad educativa del IES San Juan Bosco", expresan desde el centro, a la vez que han mandado sus condolencias a los familiares. " Somos conscientes de que no existen palabras que puedan consolar una pérdida tan prematura y desoladora", agregan.

El Instituto de Enseñanza Secundaria San Juan Bosco de Jaén, donde estudiaban las dos adolescentes de 15 y 16 años que fueron halladas muertas en un parque de la ciudad la madrugada del sábado ha mostrado este domingo su dolor "por la terrible pérdida de las dos alumnas de nuestro centro".

"Hoy es un día muy duro para la comunidad educativa del IES San Juan Bosco. Sabemos que no hay consuelo posible en estos momentos, y menos en tal traumática pérdida. A estas dos familias rotas por el dolor, a sus compañeros y amigos de clase, a sus docentes, la comunidad educativa del IES os enviamos un enorme abrazo", ha manifestado el centro en un comunicado.

Así, la comunidad educativa se ha unido a los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Jaén y al minuto de silencio que se guardará mañana a las 12:00 horas frente al Consistorio, una concentración que también se llevará a cabo en el centro educativo.

Además, la Universidad de Jaén (UJA) también ha manifestado "su más profundo dolor y consternación" ante la trágica noticia del fallecimiento de dos jóvenes menores de edad, ocurrido en la madrugada del sábado.

"Nuestro más sentido pésame, solidaridad y cercanía a las familias, amigos y seres queridos de las fallecidas. Somos conscientes de que no existen palabras que puedan consolar una pérdida tan prematura y desoladora, pero deseamos hacerles llegar todo nuestro apoyo en estos momentos de inmensa tristeza", han expresado el equipo de gobierno y de toda la comunidad universitaria en un comunicado.

En su caso, como muestra de duelo y respeto institucional, la Universidad de Jaén ha decretado un día de luto oficial, por lo que las banderas de sus campus y edificios ondearán a media asta durante toda la jornada de mañana.

La Policía Nacional confirmó este sábado el fallecimiento de las dos chicas de 15 y 16 años la pasada madrugada halladas en un parque de Jaén, según fuentes cercanas a la investigación, que apuntaron a muerte por suicidio como principal hipótesis.

Amigos y compañeros de las dos adolescentes, de 15 y 16 años, que aparecieron muertas la madrugada del sábado en un céntrico parque de Jaén, han asegurado que las dos habrían sufrido acoso escolar recientemente, según testimonios recogidos por EFE.

En concreto, un amigo de una de las fallecidas ha asegurado que una de las chicas "sufrió bullying en su anterior instituto, en El Valle, y es algo de lo que no se había recuperado y estaba muy afectada por ello", según ha declarado a 'El País'. Además, el joven, que también participó en las tareas de búsqueda de las dos adolescentes junto a familiares directos de las dos víctimas, hace extensible esta situación de acoso escolar hacia la otra adolescente que también se quitó la vida.

Sin embargo, desde la Consejería de Educación informan de que no había ninguna denuncia por acoso en ninguno de los centros, y piden prudencia, ya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario.

No se apreciaron signos de violencia externa

Las mismas fuentes señalaron que en una primera inspección ocular no se apreciaron signos de violencia externa, y aunque la investigación está abierta, descartaron en ese momento la participación de terceras personas.

Además, habrían sido los padres de una de ellas quienes encontraron los cuerpos sin vida de las menores, quienes eran, además, "amigas del barrio de toda la vida".

La autoridad judicial, por su parte, ha decretado secreto de sumario de este caso que ha conmocionado a la capital jiennense.

