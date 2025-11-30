Detenido un hombre acusado de abusos sexuales y corrupción de 61 menores en Gran Canaria

Los detalles Según la Guardia Civil, el detenido se hacía pasar por un falso representante deportivo para ganarse la confianza de los jóvenes, obtener imágenes de contenido sexual y concertar citas presenciales

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que presuntamente actuaba como falso representante deportivo, lo que utilizaba para la comisión de graves delitos de abusos sexuales y corrupción de menores, ascendiendo a 61 las víctimas menores de edad en Las Palmas, si bien desde el cuerpo armado no especifica dónde ha sido detenida esta persona, ni de dónde son principalmente las víctimas.

La investigación, bautizada como 'Fake manager', ha identificado a 61 víctimas que no habían formalizado denuncia antes, habiendo el detenido mantenido relaciones íntimas con algunas de ellas en ciertos casos, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Este es el resultado de una investigación que comenzó en diciembre de 2024, después de que una de las víctimas reveló, con apoyo psicológico, los abusos sufridos, testimonio que desde el cuerpo armado consideran que "resultó determinante" porque "ninguna" de los demás menores había denunciado previamente.

A partir de ese momento, se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, realizando un análisis minucioso del contenido del teléfono móvil intervenido al detenido y de la obtención de múltiples declaraciones tanto de víctimas como de testigos.

El ahora detenido operaba de una forma "altamente planificada y estructurada". En concreto, actuaba en el entorno digital y empleaba técnicas de manipulación emocional para obtener material de contenido sexual y propiciar encuentros presenciales, que llegaron a materializarse en varias ocasiones.

El detenido combinaba dos métodos de engaño "especialmente eficaces", ya que por una parte utilizaba su identidad como supuesto mánager deportivo presentándose como un profesional con contactos y ofreciendo a los menores falsas oportunidades de promoción, tales como pruebas en clubes de alto rendimiento, inclusión en bases de datos profesionales o difusión de sus perfiles en redes especializadas.

Sin embargo, estas promesas se convertían en un instrumento de manipulación para generar una deuda de gratitud que derivaba en la obtención de favores de carácter sexual, incluyendo la solicitud de material pornográfico o la concertación de encuentros íntimos.

Por otro lado, empleaba identidades falsas femeninas para ampliar su alcance y reducir las suspicacias de los jóvenes. A través de estos perfiles en redes sociales, introducía paulatinamente conversaciones de contenido sexual, solicitaba imágenes íntimas y enviaba material pornográfico, todo ello con el fin de normalizar estas conductas.

Las víctimas han relatado que insistía de forma reiterada en tratar temas sexuales y en requerir fotografías de carácter explícito. Además aprovechaba su aparente posición de autoridad como representante deportivo para ejercer control sobre los menores, que obedecían sus instrucciones sin cuestionarlas, incluso cuando estas se alejaban del ámbito estrictamente deportivo.

Los investigadores también han detectado la existencia de perfiles falsos administrados por el detenido para captar nuevas víctimas, ofreciendo dinero a cambio de actos sexuales.

En el transcurso de las pesquisas, la Guardia Civil constató que el detenido había incumplido las medidas judiciales impuestas tras su primera detención, ya que a pesar de la prohibición de ejercer actividades vinculadas con menores, organizó un viaje deportivo en el que participaban varios de ellos.

De esta forma, tras poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, el 12 de noviembre fue nuevamente detenido, y se decretó su inmediato ingreso en prisión por quebrantamiento de las medidas cautelares.

Las diligencias han sido instruidas por el Equipo de Policía Judicial de Vecindario y han sido remitidas al juzgado de instrucción en funciones de guardia de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

