La borrasca Marta viene cargada de nieve y deja termómetros en negativo: "Vamos a estar en la sierra hasta que nos echen"

Los detalles Pese a los avisos, hay muchos curiosos que han subido a Navacerrada, mientras que en Castilla y León lo único que se escucha en la calle es el caer de los copos.

Pese al aviso por nevadas, muchos curiosos han subido a la sierra de Madrid. Un joven afirma que estarán allí hasta que los echen, mientras una madre disfruta del día de nieve con sus hijos. Las temperaturas son bajas, sin superar los 10 grados en el centro de la Península. En Castilla y León, Óscar retira la nieve de su puerta, siendo uno de los pocos en salir. Wagner, un camionero, espera que deje de nevar para continuar hacia Portugal. En la Cordillera Cantábrica, la nieve podría acumularse hasta 20 centímetros. La borrasca 'Marta' invita a disfrutar de los muñecos de nieve.

Aún estando en aviso por nevadas con motivo de la borrasca Marta, hay muchos curiosos que han subido a la sierra de Madrid. "Vinimos ayer por la noche y vamos a estar hasta que nos echen", expresa un joven, mientras que una madre cuenta que han ido "a disfrutar de un día de nieve con los niños".

Eso sí, con ropa de abrigo, porque el termómetro en esta zona está en negativo. En el centro de la Península, no se superarán hoy los 10 grados, aunque de momento está respetando. "No hemos encontrado mucha retención y hemos aparcado fácil", señala un hombre.

Mientras, en Castilla y León, Óscar tiene que quitar la nieve que hay en la puerta de su casa. "No queda otra si quiero entrar con los pies limpios", subraya. Quizás él sea uno de los pocos que se ha atrevido a salir allí, ya que lo único que se escucha en la calle es el caer de los copos.

Wagner se dirigía a Portugal con su camión, pero ha tenido que parar a esperar "a que pare un poco de nevar" para seguir su marcha. Y en la Cordillera Cantábrica, la cota podría bajar a los 800 metros, con acumulados que podrían dejar hasta 20 centímetros de nieve.

Ante esta situación, solo queda aprovechar lo mejor de Marta(los muñecos de nieve), y refugiarse de lo que sea que tenga preparado esta nueva borrasca.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.