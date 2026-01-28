"Se han juntado tres borrascas en el Atlántico": Joanna Ivars explica por qué la borrasca Kristin ha hecho que nieve en Madrid

La jefa de meteorología de laSexta ha explicado en Más Vale Tarde qué condiciones se han dado para que la nieve llegue a la capital.

La jefa de Meteorología de laSexta, Joanna Ivars, ha explicado en Más Vale Tarde qué ha ocurrido en la ciudad de Madrid y por qué muchos de sus ciudadanos se han visto sorprendidos por las nevadas. En este sentido, ha indicado que "se han juntado tres borrascas de gran impacto en el Atlántico". "Estaba Kristin, que venía de la Península Ibérica; estaba Joseph, que hablamos de ella; y Chandra, que la nombró el servicio meteorológico británico", ha señalado, al tiempo que ha añadido que las dos últimas "estaban jugando la una con la otra".

Por otra parte, ha destacado que al principio del día las temperaturas "empezaban siendo incluso positivas", pero poco a poco la nieve ha ido cuajando "incluso a dos y tres grados". Este hecho no suele ser muy habitual, puesto que "normalmente la nieve empieza a caer con temperaturas bajo cero o de cero grados", aunque también "hay un rango entre un grado y dos que puede nevar y eso es lo que ha pasado".

Por último, se ha hecho un repaso por todas las advertencias que dio la periodista el martes, así como ha incidido en que "se sabía" que iba a nevar, puesto que "en los modelos se veía claro".

