Investigan la muerte violenta de una mujer de 53 años en O Porriño (Pontevedra)

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 53 años en O Porriño, en Pontevedra. El posible asesinato se ha descubierto este viernes por la mañana, cuando el 112 recibió, a las 11:15 horas, una llamada. Al otro lado del teléfono, una mujer que aseguraba haberse encontrado a otra mujer al entrar en una vivienda de O Porriño. Al parecer, según las descripciones del testigo, estaba sin vida. En solo una semana, este sería el segundo crimen en esta localidad tras el de una trabajadora social.

Posteriormente, el personal sanitario confirmó a Emergencias que la mujer estaba muerta. Según fuentes de la investigación, a la espera de la autopsia, todo apunta a una muerte violenta y así lo ha indicado también el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada.

Losada ha explicado que la víctima de este crimen violento es una mujer prostituida, que no estaba en el sistema VioGen. No obstante, el representante gubernamental ha indicado que no se puede descartar ninguna hipótesis ni móvil del crimen, pues no encontramos en una etapa muy temprana de la investigación, por parte de los agentes de la Guardia civil.

En la calle donde se encuentra la vivienda, el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, ha indicado a los periodistas que fue una compañera de piso de la víctima la que encontró el cadáver y que a él le llamó la Policía local hacia las 11:30 horas para informarle del hallazgo. La víctima, según ha indicado, nació en el Val Miñor, al suroeste de la provincia de Pontevedra.

Dos crímenes violentos en siete días

La trabajadora social asesinada en O Porriño pidió ayuda un día antes, pero nadie la protegió: su asesino la esperaba al día siguiente

De confirmarse la muerte violenta de esta mujer, este sería el segundo crimen violento que se produce, a lo largo de esta semana, en esta localidad gallega. Hay que recordar que, hace solo unos días, una trabajadora social perdía la vida a manos de un hombre que la acosaba, como había contado a su empresa solo unas horas antes del crimen.

Teresa de Jesús González, de 48 años, fue asesinada mientras desarrollaba su trabajo como auxiliar del Servicio de Axuda no Fogar (SAF), cuidando a personas dependientes en sus casas. El lunes 28 de julio, avisó a la empresa para la que trabajaba de que estaba sufriendo acoso por parte del marido de una paciente a la que atendía desde hacía años. Les pidió no volver a esa vivienda. Pero al día siguiente tuvo que hacerlo y allí la mató.

Fue encontrada con un fuerte golpe en la cabeza, supuestamente provocado con un hacha o un machete, en la casa donde vivía su paciente encamada y el agresor, Enrique Leirós, un carnicero jubilado de 73 años. Él fue detenido en el lugar, desorientado, con manchas de sangre y diciendo frases incoherentes. Lo trasladaron al hospital Álvaro Cunqueiro, donde sigue bajo evaluación psiquiátrica.