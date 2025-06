La influencer Patricia Fernández denuncia que otra Patricia Fernández ha ocupado su sitio en la Casa Real

La influencer Patricia Fernández ha denunciado que la influencer Patricia Fernández ha acudido a un acto oficial de la Casa Real. Y no, no es una película de Disney en la que dos mujeres se cambian de vida por accidente, ni un vídeo generado por inteligencia artificial, ni un capítulo nuevo de Black Mirror. Ocurrió en España.

La primera Patricia Fernández, divulgadora de contenido sobre la Unión Europea y los Derechos Humanos, se ha quejado públicamente de que la segunda Patricia Fernández, especialista en lifestyle, decoración y vajillas de primavera, fue invitada como representante de la sociedad civil al acto por el 40 aniversario del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea. Y no como simple invitada, sino presentada oficialmente como "influencer y divulgadora UE y DDHH".

La escena tuvo lugar la semana pasada en el Palacio Real. Para conmemorar las cuatro décadas del ingreso de España en la entonces Comunidad Económica Europea, se celebró un acto al que asistieron el presidente del Gobierno, el rey Felipe VI, varios ministros, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y distintas figuras del mundo cultural, político y digital.

Entre los invitados, una creadora de contenido llamada Patricia Fernández, conocida en Instagram como Patri Whitehouse, con casi dos millones de seguidores y un perfil centrado en decoración, lifestyle y moda. "Ha sido una experiencia inolvidable que todavía me cuesta creer", publicó ella en sus stories, agradeciendo a Casa Real por hacerla partícipe de "un momento tan especial".

A la que también le costó creerlo fue a otra Patricia Fernández. Mismo nombre, pero otra cuenta, otro contenido y otra vida. Esta segunda Patricia, que se dedica a divulgar sobre Europa, cultura y derechos humanos, recibió mensajes de sus seguidores con capturas de pantalla de la story de la otra Patricia, donde aparecía su nombre completo y la etiqueta de "influencer y divulgadora UE y DDHH".

"Me quedé en shock. ¿Realmente las personas que estaban allí pensaban que era yo? Este tipo de errores son muy graves", denunció en su cuenta. Horas después publicó un vídeo explicando que, tras contactar con la organización, le confirmaron la confusión. "Simplemente os traslado lo que me han comunicado, aclarando la confusión y zanjando el asunto", cerró.

Por su parte, Patri Whitehouse también quiso explicar su versión: que recibió la invitación a su nombre, en su correo, que cotejaron su DNI y que, además, nació en 1985, año en el que se firmó el Tratado de Adhesión. "Jamás se me ocurriría aprovecharme de nadie ni estar en un sitio donde no me corresponde", aseguró. Y, por si fuera poco, defendió que ha creado contenido para Europa sobre sostenibilidad.