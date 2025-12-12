¿Marketing para borrar la mala fama de la heroína?: la droga inyectable que arrasó con millones de vidas ahora se comercializa en pastillas

El contexto Una operación conjunta de la DEA y la Policía Nacional se ha saldado con la incautación de ocho kilos de heroína en pastillas y la detención de cinco personas en Madrid. Por primera vez se ha utilizado una ruta procedente de Colombia.

La heroína, que causó tanto dolor en los 80 y 90 en España, intentaba regresar a las calles en forma de pastillas para evitar su mala fama. Una operación conjunta de la Policía Nacional y la DEA logró incautar ocho kilos de estas dosis y detener a cinco personas en Madrid. Las pastillas, con forma de calavera, contenían un 11% de heroína, un porcentaje que facilita la adicción. Esta droga llegó por primera vez a España desde Colombia. La trama pretendía vender el cargamento en Cataluña y luego expandirse a Europa. La operación se inició tras detectar reuniones sospechosas en Madrid, culminando con las detenciones en un centro comercial. Los arrestados enfrentan cargos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.

La heroína, esa droga que causó tanto dolor y estigma en los 80 y 90 en España y que gracias a políticas públicas se había dejado de consumir, pretendía volver a nuestras calles. Para evitar la mala fama que tiene aquí, los delincuentes iban a utilizar una nueva estrategia de marketing: venderla en pastillas. Sin embargo, una operación conjunta de la Policía Nacional y la DEA (EEUU) se ha saldado con la incautación de ocho kilos de estas dosis y la detención de cinco personas en Madrid. Es la primera vez que los agentes detectan heroína en pastillas.

Concretamente, estas píldoras tenían forma de calavera -para hacerlas más atractivas entre el público joven- y cada una de ellas contenía un 11% de esta sustancia, un porcentaje elevado que hace muy rápida la adicción. De hecho, su efecto no sería distinto al de ser inyectado o fumado. Pero no era la única novedad, ya que por primera vez esta droga había llegado a España a través de una ruta que procedía de Colombia.

Según le han confirmado fuentes policiales a laSexta, la intención de esta trama criminal era vender este primer cargamento en Cataluña para ver si calaba entre la gente joven y luego expandirse al resto de Europa.

¿Cómo se desarrolló la operación?

La alerta la activó un traficante de heroína conocido por los agentes de la Policía que mantenía reuniones en un restaurante de comida rápida de Madrid y que no usaba el móvil ni acudía nunca de forma directa a las citas, sino que realizaba siempre varias paradas. Además, para despistar, utilizaba el transporte público o vehículos de alquiler y usaba gorras y gafas de sol para no ser descubierto.

Poco a poco, las reuniones se fueron haciendo cada vez más frecuentes, lo que permitió a los oficiales identificar a más personas involucradas. Además, se descubrió que la trama contrató a personas para recibir la droga y que esta les fuera entregada a ellos, para asegurarse de que, en caso de que los alijos fuesen rastreados, ellos no fuesen detenidos.

Cuando ya se identificó y localizó a todos los integrantes, se creó un dispositivo que culminó con la detención de las cinco personas cuando pretendían entregar la droga a plena luz del día en un centro comercial de Madrid.

Los cinco arrestados pasaron a disposición judicial y están acusados de pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.