Tres muertos y dos heridos en el choque de dos camiones y un turismo en Guillena (Sevilla)

El Servicio de Emergencias 112 ha informado de un grave accidente en la A-66, a la altura de Guillena, donde una colisión entre dos camiones y un turismo ha dejado tres fallecidos y dos heridos, quienes fueron trasladados al Hospital Virgen Macarena. El siniestro ocurrió alrededor de las 14:00 horas, provocando el corte total de la vía. Testigos señalaron que el coche quedó destrozado entre los camiones, uno de los cuales volcó. Bomberos, Guardia Civil y personal sanitario acudieron al lugar, movilizando un helicóptero y solicitando una grúa para rescatar a las víctimas. La DGT mantiene desvíos en la zona.

El Servicio de Emergencias 112 ha confirmado que la colisión entre dos camiones y un turismo que ha tenido lugar este viernes en el kilómetro 798 de la A-66, a la altura de Guillena, y ha dejado el coche atrapado en su interior se ha saldado con tres fallecidos y dos heridos, que han sido evacuados al Hospital Virgen Macarena.

Cabe enmarcar que el incidente tenía lugar sobre las 14:00 horas de la presente jornada, momento en el que varios avisos alertaban al centro de emergencias, y ha obligado al corte total de la vía. Los testigos han indicado que el coche ha quedado destrozado entre los dos camiones, uno de los cuales había volcado en la calzada, tal y como ha confirmado el 112 en su página web oficial, consultada por 'Europa Press'.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del servicio de Bomberos, Guardia Civil, personal de tráfico y mantenimiento de la vía, así como del Servicio Sanitario 061. Estos últimos han movilizado un helicóptero al lugar y han confirmado los fallecimientos, así como han evacuado a los heridos leves. Asimismo, los bomberos han solicitado una grúa de gran tonelaje para levantar uno de los camiones volcados y poder excarcelar a las víctimas.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha enmarcado a esta agencia que, a esta hora, los cortes en la A-66 en dirección Sevilla continúan. En consecuencia, se ha establecido un desvío obligatorio en la salida del kilómetro 797.

