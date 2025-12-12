Detenidos unos padres por la presunta muerte violenta de su bebé en Ciudad Real

El contexto Los vecinos avisaron a las 10:30 horas de que se estaba produciendo una fuerte discusión en su vivienda ocupada y que había un menor de por medio.

La Policía Nacional ha arrestado a los padres de un bebé hallado muerto en una vivienda ocupada en Ciudad Real, tras recibir avisos de vecinos sobre una fuerte discusión en el lugar. La primera alerta al 091 se registró a las 10:30 horas, informando de una disputa con un menor implicado. A su llegada, los servicios sanitarios intentaron reanimar al bebé, pero solo confirmaron su muerte. Los padres han sido detenidos por su presunta implicación en el fallecimiento, mientras continúa la investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de cada progenitor. El cuerpo del menor será sometido a autopsia para avanzar en el caso.

La Policía Nacional ha detenido a los padres de un bebé que ha sido hallado muerto, en una vivienda ocupada de la calle Toledo de Ciudad Real, después de que varios vecinos alertaran a primera hora de la mañana de una fuerte discusión en el domicilio. Fuentes policiales han informado este viernes de que la primera llamada al 091 se recibió sobre las 10:30 horas, tras comunicar los vecinos que se estaba produciendo una disputa en la vivienda y que había un menor implicado.

A la llegada de los agentes, los servicios sanitarios de una UVI móvil intentaron reanimar al bebé, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento, según ha informado la 'Agencia EFE'.

La Policía Nacional ha procedido a la detención de los progenitores por su presunta implicación en la muerte del menor, mientras se continúa con las diligencias para esclarecer los hechos. Según las mismas fuentes, se ha abierto una investigación para determinar la autoría o el grado de responsabilidad de cada uno de los padres en el fallecimiento.

El cuerpo del menor será sometido a autopsia, cuyas conclusiones resultarán clave para avanzar en la investigación y reconstruir lo ocurrido en la vivienda. Los agentes mantienen abiertas todas las líneas de trabajo para determinar las causas de la muerte y el contexto previo a la intervención policial, iniciada tras las llamadas de varios vecinos que escucharon la discusión.

