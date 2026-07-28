Los incendios dan una tregua de 24 horas y permiten el regreso a casa de más de 25.000 vecinos en Madrid y Ávila

Los detalles Los equipos de extinción se centran en los trabajos de perimetraje y control de las llamas antes del aumento de temperaturas por la ola de calor, que superarán los 36 grados.

El fuego ha dado una tregua, permitiendo el regreso de más de 20.000 personas a sus hogares en la Comunidad de Madrid. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó que los incendios en Madrid y Ávila están contenidos y no han crecido en las últimas 24 horas. A pesar de las condiciones climáticas adversas, se ha trabajado con medios aéreos en zonas críticas. Han sido realojados diez municipios en Madrid y se ha desconfinado parcialmente otros. En Ávila, la situación es favorable, con esfuerzos de consolidación y extinción de puntos calientes. Aunque la situación mejora, se mantiene la vigilancia debido al riesgo de reactivación por una nueva ola de calor. En Castilla y León y Toledo, los incendios muestran una evolución favorable, pero las próximas horas serán cruciales. Sin embargo, algunos vecinos regresaron para encontrar sus hogares destruidos por el fuego.

El fuego ha dado una pequeña tregua y este miércoles se ha podido celebrar el regreso de más de 25.000 personas a sus casas en Ávila y la Comunidad de Madrid. Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que los incendios de Madrid y Ávila se están conteniendo y por primera vez no han incrementado su perímetro en las últimas 24 horas.

Tras la reunión del Cecod, Marlaska ha explicado que, aunque las condiciones climatológicas durante el día no han sido "las más apropiadas" debido al aumento de temperaturas y el descenso de la humedad, las rachas de viento "no han sido importantes".

De esta manera, en Madrid se ha podido trabajar con medios aéreos tanto en la zona de Mijares como en la del norte del pantano de San Juan, al sur de Valdemaqueda, que el lunes "estaba mucho más comprometida".

"Estamos en este momento conteniendo el fuego. Todavía la estabilización la tenemos en un futuro, esperemos que sea próximo, pero estamos conteniendo el incendio y se está trabajando para ese avance de esta madrugada consolidarlo", ha declarado en el puesto de mando de Navalcarnero, en Madrid.

Durante la jornada se ha anunciado el realojo de diez municipios: Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva y Zarzalejo.

También el desconfinamiento de Villa del Prado, excepto la urbanización del Encinar del Alberche, que permanece evacuada; San Martín de Valdeiglesias, salvo las urbanizaciones Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz, que siguen evacuadas; Santa María de la Alameda; y Pelayos de la Presa, con la excepción de dos urbanizaciones.

Según el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, todavía hay 11.000 personas evacuadas en la Comunidad de Madrid, aunque ha asegurado que "trabajaremos para que lo antes posible esas personas puedan también regresar a sus hogares".

Al término de la última reunión del Cecopi, Martín ha calificado la jornada de "positiva" con el realojo de miles de ciudadanos, asegurando que "ha sido un día muy importante porque hemos podido ir aliviando la situación". No obstante, ha apuntado que "la satisfacción es parcial porque quedan muchas personas evacuadas". "Confiamos en que en las próximas horas puedan regresar", ha apuntado, en declaraciones recogidas por 'EFE'.

Evolución "favorable" en Ávila

En lo que respecta al incendio originado en Burgohondo (Ávila), se mantiene favorable. La mejoría ha permitido realojar Fresnedilla, Burgohondo, Higuera de las Dueñas, Pedro Bernardo y Navaluenga sur y desconfinar Navaluenga centro y Navas del Marqués.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha indicado que se han producido "pequeñas reproducciones" que están siendo controladas por los medios desplazados al incendio, con un perímetro de más de 160 kilómetros. Por tanto, el operativo continúa con los trabajos de consolidación del perímetro y extinción de puntos calientes para evitar reactivaciones.

La secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha destacado que su evolución durante la jornada ha sido "favorable", aunque ha pedido un "último esfuerzo" y un "poco más de paciencia" a las personas desalojadas o confinadas.

La mejora de la situación ha permitido iniciar una nueva fase de desescalada de restricciones, aunque el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido no perder de vista que se trata de un fuego de "enorme complejidad que requiere mantener la máxima vigilancia".

Barcones ha definido el de Burgohondo, que ha arrasado 50.000 hectáreas, como "el peor incendio que ha sufrido el país" y ha recordado que ha obligado a declarar por primera vez una emergencia de interés nacional por un incendio forestal.

Por otra parte, en Almorox (Toledo) también se ha producido una evolución favorable y el incendio ha descendido a situación operativa nivel 1. Efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) continúan trabajando en su extinción.

Llega la ola de calor

En este contexto, Marlaska ha indicado que se espera que los incendios de Ávila y Madrid puedan entrar este miércoles en una fase de "liquidación", aunque ha apuntado la importancia de no "anticiparnos", ya que el inicio de una nueva ola de calor incrementa el riesgo de incendios.

Las próximas horas van a ser cruciales en los trabajos de perimetraje y control de las llamas antes de ese aumento de temperaturas, que dejará los termómetros de toda España por encima de los 36 grados.

Incendio en León

También en Castilla y León se ha declarado el Índice de Gravedad Potencial 2 por el incendio de La Utrera (León) y unas 66 personas de las poblaciones de La Utrera y el barrio de La Velilla, en el municipio de Valdesamario, han sido desalojadas. Además, otras 50 de dos barrios de Valdesamario, La Garandilla y el Castro han sido confinadas.

El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, ha indicado que se trata de un incendio intencionado y ha pedido colaboración ciudadana para identificar a su autor.

"Es un incendio intencionado, que ha podido causar mucho daño y que ahora mismo está, podemos decir, en fase de control, gracias al trabajo del operativo contra incendios a lo largo de esta tarde", ha detallado en declaraciones difundidas por los canales de la Junta.

A pesar del relativo optimismo por la evolución de los incendios la otra cara de estas noticias se la han llevado algunos de los vecinos que han estado desalojados y que a su regreso se han encontrado sus casas y coches arrasados por el fuego.

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