La AEMET advierte: la ola de calor podría prolongarse hasta la próxima semana

Los detalles Alerta de un nivel de peligro importante o incluso extraordinario durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado una ola de calor que comenzará este miércoles y podría extenderse hasta la próxima semana, con temperaturas que podrían superar los 40 ºC en varias regiones. Se esperan temperaturas muy elevadas en los valles fluviales del cuadrante suroccidental, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y los valles pirenaicos. La AEMET advierte de un peligro significativo, especialmente para personas vulnerables. En Canarias, se prevé un aumento de temperatura con calima. Además, el riesgo de incendios se incrementará debido a las altas temperaturas, vientos y baja humedad. Las tormentas podrían desarrollarse al final de la semana.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de que la ola de calor que se prevé va a empezar este miércoles podría prolongarse hasta la próxima semana, con temperaturas que permanecerán muy altas y podrían superar los 40 ºC en algunas zonas.

Según el aviso especial emitido por la AEMET este martes, las temperaturas serán muy elevadas a partir de mitad de la semana, especialmente en los valles fluviales del cuadrante suroccidental, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y los valles pirenaicos.

La AEMET alerta de un nivel de peligro importante o incluso extraordinario durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables, es decir de edad avanzada, enfermedades cardiovasculares o niños.

En Canarias se prevé un progresivo descenso de la capa húmeda, que, sumado al ambiente cálido y estable, dará lugar a ascensos marcados de temperatura, y con calima.

El nivel de peligro de incendio continuará en aumento hasta situarse en valores extremos, dificultando las labores de extinción, debido a las altas temperaturas, el viento de componente sur, localmente racheado, y la baja humedad generalizada. Respecto a esto, otro fenómeno a tener en cuenta serán las posibles tormentas que puedan desarrollarse al final de la semana.

A lo largo de este miércoles, se esperan ascensos en el tercio este y en la cuenca del alto Ebro dando comienzo al episodio de ola de calor. Así, se podrían alcanzar los 39-41ºC en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, 37-39ºC en puntos de la meseta Norte y La Mancha, así como los 40-42ºC en las depresiones del noreste y en el valle del Ebro, donde localmente podrían superarse los 42ºC.

En Canarias, se producirá un importante ascenso térmico en medianías de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, superándose los 36ºC en valles de esta última isla.

Durante el jueves, las temperaturas descenderán en el área del Cantábrico y tercio noroeste, especialmente en el interior del Cantábrico oriental, con descensos que pueden ser notables. Mientras, en el resto se esperan pocos cambios o ascensos, lo que hará que las temperaturas sigan manteniéndose elevadas en amplias zonas.

Así, las máximas podrán superar los 39-40ºC en los principales valles fluviales del cuadrante suroeste, zonas del interior peninsular, en el valle del Ebro y depresiones del noreste. En Canarias volverán a repetirse los ascensos generalizados, por lo que se superarían los 36-38ºC en medianías y cumbres del sur de Gran Canaria y podrían superar los 35ºC en puntos del interior de Fuerteventura y sur de Tenerife.

A partir del jueves la incertidumbre aumenta, pero la situación más probable es que el viernes seguirían las temperaturas significativamente altas en el valle del Ebro y depresiones del noreste, con máximas que sobrepasarían los 38-40 ºC. Mientras, en el interior de la mitad sur peninsular y valles fluviales del suroeste se superarían 39-41ºC, según apunta la AEMET.

Por otro lado, durante ese día hay posibilidad de que se desarrollen tormentas en zonas del interior del tercio este, sistemas montañosos del noreste y Valle del Ebro. En Canarias, se volverían a repartir los ascensos y se alcanzarían los 37-38 ºC en Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura, sin descartar que puedan superarse los 39-40ºC en medianías de la vertiente sur de Gran Canaria.

De cara al fin de semana, aunque con elevada incertidumbre, las temperaturas máximas superarían los 40-42 ºC en el interior de la mitad sur peninsular y los 39-41ºC en el valle del Ebro y depresiones del noreste.

Las tormentas podrían reproducirse el interior del tercio este, sistemas montañosos del noreste y Valle del Ebro. Respecto a Canarias, se sobrepasarían los 37-38 ºC en Gran Canaria y en el interior de Fuerteventura.

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