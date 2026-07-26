Habla un testigo de las primeras llamas del incendio de Almorox: "En menos de cinco minutos apareció el primer retén de bomberos"

Los detalles Jacob salió de un chalet de la urbanización del Pinar de Almorox para ir a comprar a San Martín de Valdeiglesias cuando se encontró con el fuego. El testigo del suceso cuenta cómo lo vivió.

Jacob, vecino de Almorox, Toledo, grabó las primeras llamas del incendio que comenzó "el miércoles a las 16:55 horas", tal y como él mismo ha señalado en laSexta Noticias. "Yo estaba en la urbanización del Pinar de Almorox, salimos de un chalet que estábamos limpiando e íbamos a comprar a San Martín, pero cuando nos quisimos dar cuenta, ya estaba el fuego", ha contado.

Así, el vecino ha recordado que "había un humo negro denso y una columna de humo muy grande" y "a raíz de eso, a los cinco minutos apareció el primer retén de bomberos forestales", momento el que "las llamas ya estaban casi cruzando la carretera". "Luego ya empezó a extenderse y cruzó rápidamente la carretera", ha agregado.

En lo referente al origen del incendio, Jacob ha subrayad que "en principio creen que el origen fue una barbacoa de un vecino que se le fue de las manos". "Nosotros nos tuvimos que ir porque no te dejan estar y a la que volvíamos de San Martín de Valdeiglesias el fuego ya había cruzado la carretera y ya había chispas por todos lados", ha indicado.

Sin embargo, el vecino ha destacado que "se ha salvado el Pinar de Almorox" gracias a que "están durante todo el año limpiando los caminos y está todo bastante cuidado". "Hemos tenido suerte por eso", ha manifestado.

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