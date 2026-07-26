El incendio de Ávila ya es el mayor fuego de la historia de España con 50.000 hectáreas arrasadas

Los detalles El fuego, que se declaró en Burgohondo ha superado al que hasta ahora tenía el récord desde que hay registros, el ocurrido en Larouco, Quiroga y Oencia (entre Ourense, Lugo y León) en agosto de 2025.

El incendio en Burgohondo, Ávila, ha arrasado 50.000 hectáreas, convirtiéndose en el mayor registrado en España, superando al de 2025 en Larouco, Quiroga y Oencia. La vicepresidenta del Gobierno, Sara Aagesen, destacó la colaboración entre administraciones en esta complicada temporada de incendios. En total, los fuegos en Madrid, Ávila y Toledo han quemado 77.000 hectáreas. El presidente Pedro Sánchez anunció un decreto para declarar zonas gravemente afectadas. Aagesen agradeció el esfuerzo de ayuntamientos y voluntarios y reportó que 153.000 hectáreas han ardido en 2026, con 90.000 evacuados en las provincias afectadas.

El incendio declarado en Burgohondo (Ávila) ha quemado ya 50.000 hectáreas, lo que convierte a este fuego en el mayor de la historia de España desde que hay registros, al superar el que tuvo lugar en Larouco, Quiroga y Oencia (entre Ourense, Lugo y León) en agosto de 2025.

Así lo ha indicado la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, en declaraciones a los medios, durante su visita al puesto de mando avanzado de Navalcarnero (Madrid), donde ha destacado el trabajo "conjunto" de todas las administraciones en esta temporada de incendios forestales tan "extraordinariamente complicada".

En su conjunto, los incendios de Madrid, Ávila y Toledo suman 77.000 hectáreas calcinadas, de las que 50.000 son en la provincia abulense, más de 25.000 en la Comunidad de Madrid y más de 2.000 hectáreas en Toledo.

Ante esta situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que aprobará este martes en Consejo de Ministros un real decreto que declarará zonas gravemente afectadas a los territorios que están siendo asolados por las llamas.

Por su parte, durante su intervención ante los medios, Aagesen ha agradecido la labor de ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones, que han estado "trabajando juntos y unidos", una colaboración que ha definido como "un ejemplo palpable y visible del trabajo mano a mano".

"Sois un orgullo de país", ha resaltado la ministra, quien también ha trasladado todo su apoyo a las familias desplazadas por los incendios y ha agradecido a los voluntarios que se encuentran "al frente de la atención y la asistencia".

153.000 hectáreas quemadas en 2026

En este punto, Aagesen ha incidido en que España está atravesando una temporada "extraordinariamente complicada" de fuegos, en la que se han registrado ya 32 grandes incendios forestales y han ardido alrededor de 153.000 hectáreas desde el 1 de enero, seis veces más que el año anterior en el mismo periodo.

Asimismo, la ministra ha adelantado que "aún se prevén más evacuaciones" en la zona oeste, donde está teniendo lugar el incendio que une las provincias de Madrid, Ávila y Toledo, y ha añadido que la población regresará a sus casas cuando se produzca la "máxima seguridad". "Estamos actuando para obtener una resolución lo más temprana posible y atacar la extinción", ha concluido.

Hasta el momento, hay unas 90.000 personas evacuadas o confinadas en Ávila, Madrid y Toledo, y otros 16.000 desalojados en Castellón. En concreto, en las tres provincias bajo emergencia nacional hay 59.896 evacuados y 29.867 confinados.

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