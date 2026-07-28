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Horror en Francia: hallan los cadáveres de cinco recién nacidos en cajas de cartón en la vivienda de una pareja

Los detalles La mujer acababa de dar a luz y fue el hombre el que encontró el primer cadáver y llamó a la policía, que encontró los otros cuatro.

Vivienda en la que hallaron los cuerpos de cinco recién nacidos en la ciudad francesa de Orange. Vivienda en la que hallaron los cuerpos de cinco recién nacidos en la ciudad francesa de Orange.EFE/EPA/ELIOT BERNARD
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En Francia ha salido a la luz un caso atroz. Cinco bebés han aparecido muertos dentro de cajas de cartón en la vivienda de una pareja en la ciudad francesa de Orange (sureste).

La mujer acababa de dar a luz y fue el hombre el que encontró el primer cadáver y llamó a la policía. Esta pareja tiene en común dos hijos de ocho y 12 años, se investiga también el papel del marido, a pesar de dar la voz de alarma.

La investigación ha revelado que el hombre, quien llevó al hospital a su pareja tras dar a luz en casa, no sabía que ella estaba embarazada. Ante tal asombro, mientras la mujer estaba en el hospital, él volvió a la casa familiar y allí encontró una caja con el cadáver en descomposición de un bebé.

Tras dar la voz de alarma, la policía ha registrado este lunes el domicilio. Allí han descubierto los huesos de otros cuatro recién nacidos envueltos en bolsas de plástico dentro de cajas de cartón. La Fiscalía ha abierto este lunes una investigación por homicidio y este miércoles se espera el informe forense.

Por desgracia, esta no es la primera vez que ocurre algo parecido en Francia. En febrero una mujer fue detenida tras encontrarse dos bebés en el congelador de su casa. Y sucedió exactamente lo mismo en 2022 con otra mujer.

Pero, sin duda, el caso de infanticidio más grave registrado en el país fue el de 2015, cuando un hombre asesinó a ocho recién nacidos.

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