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Coches quemados y casas arrasadas: el devastador regreso a casa de los vecinos de Navas del Rey (Madrid) tras los incendios

Los detallesDespués de días agónicos, muchos luchando contra las llamas. Por fin, una buena noticia. Los vecinos de 13 municipios de Madrid pueden volver a sus casas.

Vuelven a casa

Después de días agónicos, muchos luchando contra las llamas. Por fin, una buena noticia: Los vecinos de 13 municipios pueden volver a sus casas.

Por un lado, alivio, pero por otro, preocupación, porque no saben lo que se van a encontrar. El equipo de laSexta desplazado hasta este lugar se ha encontrado con una imagen devastadora.

Nada más entrar al municipio de Navas del Rey se pueden ver vivienda muy afectadas así como también enseres de las familias que viven aquí completamente calcinados.

Las llamas no han llegado al centro del pueblo pero los exteriores de la localidad están arrasados. Los vecinos estaban deseando llegar hasta sus casas ara saber en qué condiciones había quedado tras el incendio.

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