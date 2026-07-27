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Sigue la evolución de los incendios forestales activos en España

Instalaciones calcinadas

El fuego arrasa el embarcadero del pantano de San Juan (Madrid) y se intenta frenar su avance hacia Valdemaqueda

Los detalles Los efectivos tratan de salvar las viviendas de la urbanización Costa de Madrid, mientras que en el frente sur, los trabajos se centran en la zona de Cadalso de los Vidrios.

Instalaciones calcinadas en el pantano de San Juan
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Varios incendios asolan la Comunidad de Madrid desde hace días, pero ahora mismo los ojos están puestos en un lugar concreto: el Pantano de San Juan, que está cercado por las llamas. Allí han ardido negocios y parte del entorno del embarcadero.

El avance de esas llamas hacia el norte es el foco que más preocupa en estos momentos y este mismo lunes se ha desalojado el municipio de Valdemaqueda. El objetivo es frenar el fuego antes de que llegue a la sierra de Guadarrama.

Las imágenes que deja el incendio son de espacios e instalaciones completamente calcinados. Casas de madera, clubs de navegación, chiringuitos, lanchas... El fuego ha arrasado con todo lo que se ha cruzado por su camino, llegando incluso al agua del pantano.

La pérdida material es incalculable. Ahora, como ha explicado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, el propósito es "evitar que pueda llegar a Valdemaqueda".

"Está subiendo por el cauce del río Cofio y, por lo tanto, se trata de un espacio complejo, en el que debemos hacer todos nuestros esfuerzos para evitar esa penetración en el entorno de la sierra de Guadarrama", ha declarado Martín.

En la zona, los efectivos intentan salvar las viviendas de la urbanización Costa de Madrid, mientras que en el frente sur, los trabajos se centran en la zona de Cadalso de los Vidrios, protegiendo urbanizaciones y núcleos de población.

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