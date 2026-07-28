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Sigue la evolución de los incendios forestales activos en España

Preparación ante posibles catástrofes

Limpiar es una obligación: la ley de Montes exige a las comunidades aprobar planes anuales para prevención, vigilancia y extinción

Los detalles Ha sido uno de los grandes bulos propagados a raíz de los incendios: la ley no permite limpiar los montes. Es más, tienen que hacerlo los propietarios de un terreno privado y también la administración cuando el bosque es público.

La ley de Montes exige a las comunidades autónomas elaborar y aprobar planes anuales para la prevención, la vigilancia y la extinción.

No es solo un deber, es directamente una obligación. Y no solo eso, tienen que aplicar estos planes de forma continua durante todo el año. Están obligados a tratar y preparar los montes también para lo peor.

"Nuestra única opción es tener preparado el monte para que cuando haya un incendio los medios de extinción lo puedan apagar con facilidad y sin poner en riesgo su vida", explica el experto forestal, Paco Castañares.

La norma fija que tiene que ser el propietario de cada monte el responsable de su gestión. Es decir, los titulares privados tienen que tratar su propio terreno, hacer sus propias labores de limpieza y prevención, eso sí, bajo autorización pública.

Según Margarita Hernández, secretaria del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes: "Lo que no se puede hacer es un tratamiento cuándo y como quieras. Pero esa autorización no suele ser compleja y suele ser rápida".

Aunque esa obligación tampoco exime a las comunidades de su responsabilidad. Porque siempre, sin excepción, son ellas quienes tienen que velar por la conservación, la protección y la restauración de todos los montes, públicos o privados. De hecho, son también ellas las responsables de aplicar las prohibiciones y limitaciones necesarias en caso de riesgo de incendio.

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