Una mujer, asesinada a puñaladas por su pareja en una vivienda de Barcelona

El contexto El autor se dio a la fuga tras apuñalar a la mujer en la vivienda y está siendo buscado por los Mossos d'Esquadra.

Una mujer de 34 años fue asesinada a puñaladas por su pareja en Barcelona, según los Mossos d'Esquadra. El agresor huyó y está siendo buscado por la policía. Al lugar acudieron varias patrullas y cuatro unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que encontraron a la mujer gravemente herida y confirmaron su muerte poco después. La División de Investigación Criminal se encarga del caso. Si se confirma como asesinato machista, sería la víctima número 32 de violencia de género este año. Las víctimas pueden pedir ayuda a través del 016, correo electrónico, WhatsApp y la aplicación ALERTCOPS.

Una mujer de 34 años ha sido asesinada a puñaladas por su pareja en un domicilio de Barcelona, según han informado los Mossos d'Esquadra. El autor de la agresión se dio a la fuga tras el crimen y está siendo buscado por los Mossos.

Varias patrullas se desplazaron al lugar, junto con cuatro unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), donde localizaron a la mujer de 34 años herida de gravedad. La víctima fue atendida por los servicios de emergencias y, posteriormente, se confirmó su muerte.

La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo del caso. De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 32 mujeres las víctimas de la violencia de género en lo que va de año, 1.373 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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