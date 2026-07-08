El clima de España, cada vez más tropical: un verano con más tormentas y temperaturas por encima de 40º

Los detalles El calor que sólo era típico en julio y agosto, se sufre desde mucho antes y deja otra nueva normalidad: altas temperaturas durante el día y tormentas por la tarde.

Se han multiplicado por siete los días de ola de calor

Durante el día, las temperaturas superan los 40º, seguidas de tormentas intensas por la tarde, con lluvia y granizo. Estas tormentas, antes típicas de agosto, ahora ocurren en julio, reflejando patrones de climas tropicales como en Colombia o Indonesia. Francisco Cacho, meteorólogo de laSexta, explica que el adelanto de las altas temperaturas provoca estas tormentas. En solo 15 días de verano, ya se han registrado dos olas de calor, y aunque una ola termina mañana, el calor persistirá. José Ángel Núñez de la AEMET señala que los días de ola de calor se han multiplicado por siete en las últimas décadas. El verano apenas comienza.

Mucho calor durante el día, con temperaturas altísimas superando los 40º y, por la tarde, tormenta, con lluvia y granizo. De pocos minutos, pero muy intensos.

Antes, esas tormentas de la tarde, solían ser en agosto, pero ahora se empiezan a ver mucho antes, en julio. Repitiendo patrones de otros países con clima tropical, como por ejemplo, Colombia o Indonesia.

"Los 40 grados de agosto ahora se adelantan y eso provoca la formación de tormentas", explica Francisco Cacho, meteorólogo de La Sexta.

Con 15 días de verano, ya se han sucedido dos olas de calor, y mañana se va la ola, pero el calor seguirá. Y todo apunta a que se irán encadenando olas de calor, o lo que es lo mismo temperaturas extremas, en muchas zonas de España a la vez y durante mínimo tres días. Porque, en los últimos años, se ha multiplicado por siete los días de ola de calor.

"Hace 50 años el promedio era de tres días, ahora en la última década, de 22", afirma el portavoz de la AEMET, José Ángel Núñez.

"El año pasado ya hubo 36 días bajo la condición de ola de calor, en 2022, 45, cabe esperar que en un futuro se alternen esas olas de calor con días donde las temperaturas bajen un poco", afirma Francisco Cacho, meteorólogo de La Sexta.

El verano no ha hecho más que empezar.

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