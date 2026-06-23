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"Mínima fuerza reglamentaria"

El atestado policial califica la agresión a una docente en la manifestación en Valencia como una "caída accidental"

El contexto La Policía asevera que "tuvo que apartar a dicha mujer hacia la acera haciendo uso de la mínima fuerza reglamentaria".

Un policía empuja a una manifestante en la concentración de profesores de Valencia
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Una "caída accidental". Así califica el atestado policial, publicado por 'elDiario.es', al empujón que un agente de la Policía Nacional propinó a una docente manifestante durante la protesta del profesorado en Valencia el pasado 31 de mayo.

El atestado, realizado la misma noche de los hechos, asegura que la caída de la mujer se trata de "una caída accidental de la mujer al suelo debido a la inercia de la carrera, causando en esta una pérdida de equilibrio" y no de una agresión. Algo que no comparten los compañeros de la mujer. "El empujón fue brutal, el policía va corriendo y la apartó de forma violenta", asegura Marc Candela, coordinador de Acción Sindical de STEPV.

Ahora bien, el atestado va más allá hasta el punto de señalar que el agente en cuestión, ese mismo al que la Policía Nacional expedientó, "tuvo que apartar a dicha mujer hacia la acera haciendo uso de la mínima fuerza reglamentaria". "No queremos pensar qué es la máxima fuerza", replica Nuria Lázaro, responsable de servicios jurídicos de CCOO.

El documento apunta que la mujer estaba intentando cortar el tráfico y animando a otros compañeros durante la manifestación: "Se encontraba en medio de la carretera alentando activamente a la masa a invadir la avenida". De nuevo, se encuentran con la negativa de los compañeros de la docente: "No hacía falta ni tocarla, simplemente con parar y decirle 'apártese' la mujer se habría apartado porque ya estaba en camino a la acera".

Mientras tanto, el juzgado ya estudia lo ocurrido tras la denuncia de la profesora y otras querellas como la de Comisiones Obreras por un delito de lesiones con agravante, falta de auxilio y contra la integridad moral.

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