Una mujer muere en Vigo tras caerse a un pozo y electrocutarse en Camino de la Devesa

¿Qué ha pasado? Según indican las primeras hipótesis de la Policía Nacional, se habría caído sobre el botón del sistema automático de subida y bajada de la caldera mientras realizaba tareas de limpieza.

Una mujer ha fallecido en Vigo, en Camino de la Devesa, tras caer en un pozo y electrocutarse en la parroquia de Saíáns, según informó el 112 de Galicia. Las primeras hipótesis de la Policía Nacional sugieren que la víctima realizaba tareas de limpieza en el pozo cuando cayó sobre el botón del sistema automático de la caldera, recibiendo una descarga eléctrica fatal. Los Servicios Médicos de Emergencia Galicia-061 solicitaron ayuda al 112 para rescatarla, pero un particular alertó que ya había sido rescatada y estaban intentando reanimarla. Finalmente, se certificó su muerte pese a los esfuerzos de reanimación.

Una mujer ha muerto en Vigo, en Camino de la Devesa, al caerse un pozo y electrocutarse en la parroquia de Saíáns, tal y como ha informado el 112 de Galicia.

Según las primeras hipótesis que baraja la Policía Nacional, la mujer estaría realizando tareas de limpieza en el pozo cuando ha caído sobre el botón del sistema automático de subida y bajada de la caldera. En ese momento, habría recibido la descarga eléctrica que causó su muerte.

Los Servicios Médicos de Emergencia Galicia-061, en un primer momento, han solicitado asistencia al 112 para rescatar a la mujer ya que, debido a la descarga eléctrica, no podían extraerla.

Poco después, a las 17:50 un particular ha alertado a emergencias de que ya habían rescatado a la mujer y que estaban tratando de reanimarla.

En ese momento se han movilizado agentes de la Policía Local y Nacional hasta el lugar en el que, a pesar de las maniobras de reanimación de los sanitarios, se ha certificado la muerte de la mujer.

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