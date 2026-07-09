Ahora

En la parroquia de Saíáns

Una mujer muere en Vigo tras caerse a un pozo y electrocutarse en Camino de la Devesa

¿Qué ha pasado? Según indican las primeras hipótesis de la Policía Nacional, se habría caído sobre el botón del sistema automático de subida y bajada de la caldera mientras realizaba tareas de limpieza.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias de Galicia. Una ambulancia del Servicio de Emergencias de Galicia.EP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una mujer ha muerto en Vigo, en Camino de la Devesa, al caerse un pozo y electrocutarse en la parroquia de Saíáns, tal y como ha informado el 112 de Galicia.

Según las primeras hipótesis que baraja la Policía Nacional, la mujer estaría realizando tareas de limpieza en el pozo cuando ha caído sobre el botón del sistema automático de subida y bajada de la caldera. En ese momento, habría recibido la descarga eléctrica que causó su muerte.

Los Servicios Médicos de Emergencia Galicia-061, en un primer momento, han solicitado asistencia al 112 para rescatar a la mujer ya que, debido a la descarga eléctrica, no podían extraerla.

Poco después, a las 17:50 un particular ha alertado a emergencias de que ya habían rescatado a la mujer y que estaban tratando de reanimarla.

En ese momento se han movilizado agentes de la Policía Local y Nacional hasta el lugar en el que, a pesar de las maniobras de reanimación de los sanitarios, se ha certificado la muerte de la mujer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Trump recula y asegura que España se "ha redimido por completo" tras acceder a "numerosos pagos" a la OTAN
  2. La Fiscalía recurre la retirada del pasaporte a Begoña Gómez por ser "desproporcionada" y acusa al juez Peinado de "confabular"
  3. El juez concluye que el exDAO agredió sexualmente a una subordinada y transforma la causa en sumario
  4. Hay problemas con las bajas, pero no los que dice Feijóo: no hay médicos de cabecera en fin de semana y solo 500 médicos inspectores que las revisen
  5. Imputan al antidisturbios que agredió por la espalda a una docente valenciana durante una protesta educativa
  6. Al menos 12 heridos, uno de ellos por una cornada en el brazo, en un tercer encierro de San Fermín con muchas caídas