Los detallesLa cifra total es aún más espeluznante: 1.390 mujeres asesinadas por hombres desde 2003, año en el que se empezaron a contabilizar estos crímenes.

En lo que va de 2026, la violencia machista ha cobrado la vida de 50 mujeres en España, superando las cifras de años anteriores. Recientemente, el Ministerio de Igualdad confirmó como crimen machista la muerte de una mujer de 34 años en Bilbao. En la semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuatro mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde 2003, 1.390 mujeres han sido víctimas de este tipo de violencia. Además, 42 niños han quedado huérfanos en 2026. Se advierte que la Navidad es un período de especial vulnerabilidad para las víctimas. El número 016 ofrece atención a víctimas las 24 horas.

50 mujeres. Es el número de víctimas que ha dejado, en lo que llevamos de 2026, la violencia machista en nuestro país. Este viernes, el Ministerio de Igualdad ha elevado la cifra de mujeres víctimas después de confirmar como crimen machista la muerte de una mujer de 34 años en Bilbao (Bizkaia).

Y es que, en la última semana, la del 25N o Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, son cuatro las mujeres que han muerto en casos de violencia machista, que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.

Elena en Albacete, Verónica de Murcia, Gloria de Cádiz y Biansi en Bilbao han sido las últimas mujeres a las que la violencia machista ha arrebatado la vida. Así, con más de dos meses por delante para acabar el año, tristemente, ya se han superado las cifras de años anteriores. Hablamos de 50 víctimas de violencia de género confirmadas cuando, con 2025 terminado, eran 48 y 49 en el año 2024.

Pero la cifra total es aún más espeluznante: 1.390 mujeres asesinadas por hombres desde 2003, año en el que se empezaron a contabilizar estos crímenes. Además, se estas 50 mujeres, 14 habían denunciado previamente a su agresor por violencia de género y 11 contaban con medidas solicitadas.

De cara a diciembre, tanto expertos como el Ministerio advierten de que la Navidad es un período de especial vulnerabilidad para las mujeres víctimas de violencia de género, en el que pueden coincidir diversas circunstancias que agraven la vulnerabilidad tanto de las mujeres como de los menores expuestos a esta violencia.

Con este último asesinato, el número de niños menores de edad huérfanos por violencia de género en España ha ascendido a 42 en 2026 y a 552 desde 2013.

Elena, Verónica, Gloria y Biansi

Elena, de 37 años, fue asesinada el pasado 20 de noviembre en Villarrobledo (Albacete). La víctima no tenía hijos menores de edad y no constaban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, un hombre de 46 años para quien se ha decretado prisión provisional.

Verónica, de 32 años, fue presuntamente asesinada a cuchilladas por su pareja, sin denuncias previas por violencia de género, precisamente el 25 de noviembre (25N) en Bullas (Murcia), en una vivienda donde vivía con sus dos hijas, de 10 y 15 años. El acusado, de 37 años y con antecedentes penales por numerosos delitos, se declaró culpable del asesinato y este viernes ha ingresado en la prisión de El Dueso (Santoña, Cantabria).

Ese mismo día, la Guardia Civil detuvo en Chiclana de la Frontera (Cádiz) a un hombre acusado de la muerte violenta de su pareja, Gloria Vallejo, de 44 años, cuyo cadáver fue localizado el pasado 18 de octubre semienterrado y con signos de violencia en la playa Sancti Petri de la localidad gaditana.La mujer constaba en el sistema VioGén con un caso activo vinculado al arrestado, aunque no había presentado denuncia previa contra él.

Además, este viernes ha fallecido una mujer de 34 años en Bilbao tras ser presuntamente acuchillada el pasado jueves por su expareja, de 47 años, que tenía vigente una orden de alejamiento de la víctima.

La mujer murió horas después de la agresión en el Hospital de Cruces debido a la gravedad de las heridas sufridas en su domicilio, donde se encontraban también sus dos hijos pequeños, de 4 y 6 años, en el momento de los hechos.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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