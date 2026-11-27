Los detalles La investigación también pone el foco en la escasa presencia de mujeres entre los creadores de contenido político de la plataforma.

Un estudio de la Universitat Pompeu Fabra destaca el papel de YouTube en la inclinación hacia la derecha de los jóvenes españoles, especialmente los chicos, y la baja presencia femenina entre las creadoras de contenido político. El informe, basado en el análisis de 59.000 vídeos y encuestas a 1.010 jóvenes, señala que aunque la mayoría del contenido es de entretenimiento, los 'youtubers' generalistas difunden discursos de derecha y extrema derecha. Estos canales, junto a otros sobre finanzas y relaciones, promueven ideas antifeministas y críticas al estado del bienestar. El fenómeno afecta más a los chicos, quienes consumen más YouTube y se sitúan más a la derecha en el espectro político. Además, el estudio evidencia la brecha de género entre creadores y el acoso que enfrentan las mujeres que abordan temas políticos. A pesar de la influencia de YouTube, el estudio reconoce que los jóvenes también se socializan políticamente a través de la familia y amigos, con algunos adoptando posturas progresistas.

Un estudio de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) alerta del rol de YouTube en la derechización de los jóvenes españoles -sobre todo los chicos- y de la escasez de presencia femenina entre las creadoras de contenido político en esta plataforma.

El trabajo, presentado este viernes en el Palau Macaya de Barcelona, revela que los 'youtubers' generalistas y aparentemente apolíticos, que comparten contenido de entretenimiento o estilo de vida, difunden discursos de derecha y extrema derecha relevantes en la socialización política de los jóvenes. Para elaborar este informe, los investigadores han analizado 59.000 vídeos de 375 creadores de la plataforma y han encuestado a 1.010 jóvenes españoles de entre 16 y 24 años.

Aunque más de la mitad del contenido examinado (52,3%) está dominado por videojuegos, humor y entretenimiento y solo el 15,7% de los creadores están especializados en política, el 78,4 % de ellos aborda cuestiones políticas en algún momento y estas acaban representando el 28,4% de todo el discurso analizado.

Tres vías de socialización política en YouTube

El trabajo distingue tres vías de socialización política en YouTube, encabezadas por los llamados 'youtubers puente' -perfiles generalistas como The Wild Project (Jordi Wild), Ricky Edit o elXokas- que mezclan humor y ocio con reflexiones políticas y normalizan posturas de extrema derecha entre jóvenes no politizados.

A ellos se suman canales sobre consejos cotidianos de finanzas, criptomonedas o relaciones afectivas que presentan ideas antifeministas, roles de género tradicionales o críticas a los impuestos como si fueran "sentido común". Además, se contempla un pequeño nicho de canales altamente politizados -con perfiles como Iker Jiménez, Rubén Gisbert, Juan Ramón Rallo, Marc Vidal, Wall Street Wolverine o Roma Gallardo- donde predominan hombres cercanos al liberalismo o la extrema derecha.

"Tanto los creadores especializados en política con más audiencia como muchos de los youtubers puente difunden de forma recurrente mensajes y valores próximos a la extrema derecha, marcados por el discurso antiinmigración y antifeminista, la desconfianza en las instituciones democráticas o el cuestionamiento del estado del bienestar", explica la investigadora principal del estudio, Mercè Oliva, del Departamento de Comunicación de la UPF.

Más impacto en ellos que en ellas

Este fenómeno tiene un impacto mayor entre los chicos, que consumen más YouTube que las chicas (4,45 puntos sobre 5 frente a 4,13, ya que ellas usan más TikTok e Instagram) y se sitúan más a la derecha en una escala del 0 al 10, con una media de 5,66 frente al 5,22 de las mujeres encuestadas.

En cuanto a la brecha de género entre creadores, el informe constata que los hombres son mayoría especialmente en los canales de economía y política, mientras que los espacios liderados por mujeres están más despolitizados y se centran en consejos sobre relaciones sexoafectivas o el ámbito familiar.

Los autores recuerdan que las mujeres que tratan temas políticos en redes -sobre todo desde el feminismo- sufren mayores niveles de acoso y discurso de odio, lo que lleva a muchas a autoprotegerse o autocensurarse.

Pese al peso de YouTube, el estudio matiza que los jóvenes también se socializan políticamente en entornos como la familia o los amigos y que, junto a quienes muestran un discurso conservador o apolítico muy marcado, otros abordan la política desde posiciones progresistas como la defensa de los servicios públicos, el feminismo y la lucha contra la desigualdad.

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