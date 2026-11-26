Los detalles "Nos dijeron que desde el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza nos cancelaban todas las didácticas porque dijo que no era un texto neutral y que no era adecuado para adolescentes", han explicado los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza.

Los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza han denunciado que el Ayuntamiento, liderado por el Partido Popular, prohibió la representación de una obra sobre una maestra republicana. Según los estudiantes, el Ayuntamiento canceló las didácticas argumentando que el texto no era neutral ni adecuado para adolescentes. Tradicionalmente, la escuela realiza dos obras al año, y en esta ocasión, se optó por un enredo del Siglo de Oro en lugar de la historia de la maestra. Los alumnos consideran esta decisión como censura. Paloma Espinosa, delegada de Educación, afirmó que se eligió la obra más adecuada para la actividad educativa.

Los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza han denunciado que el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular (PP), les ha prohibido la representación que estaban preparando de una obra sobre una maestra republicana. Las alumnas, los alumnos, están indignados.

"De siempre, de toda la vida, 45 años lleva la escuela, en tercero el primer taller del primer cuatrimestre se realizan unas didácticas en una actividad que se llama 'Vamos al teatro' y dos funciones en el teatro del mercado", ha explicado una alumna del centros. Y ha agregado: "Nos dijeron que desde el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza nos cancelaban todas las didácticas porque el Servicio de Educación dijo que no era un texto neutral y que no era adecuado para adolescentes".

En la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza cada año montan dos obras, y una de ellas se representa ante todo tipo de alumnos de los colegios zaragozanos. Este año había dos opciones, 'Historia de una maestra' o 'Donde no hay celos, no hay agravio'. Un enredo del Siglo de Oro o bien la historia de una maestra republicana. El Ayuntamiento ha decidido que se escoge el enredo del Siglo de Oro.

Los alumnos y alumnas de la escuela municipal afirman que es censura porque entre los argumentos para la elecciones, el Consistorio ha dicho que la obra sobre la maestra no es "neutral" ni "imparcial". El Ayuntamiento ha señalado también que no se ajusta al temario ni a las edades de los jóvenes.

"No sé de qué veto hablan. No hay nada de cierto en lo que dicen. Había dos obras sobre la mesa para la actividad educativa 'Vamos al teatro' y se eligió una de ellas por considerarse más adecuada. Y hasta aquí creo que es el punto y final a la historia", ha declarado sobre el tema Paloma Espinosa, delegada de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza.

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección en las próximas elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en X en el que asegura que el PP impide la representación de la obra por considerarla "inadecuada". "Esta es la censura y la involución que quieren las derechas. Imagina qué harían si gobernasen España. Hay que pararlos en las urnas", ha agregado.

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