Los detalles La presunta discriminación en un colegio de Málaga afectaría a menores con síndrome de down y trastorno del espectro autista.

La Policía Nacional ha arrestado a la directora y a una profesora del CEIP Axarquía, un colegio público en Vélez-Málaga, por presunto trato degradante hacia varios alumnos con necesidades especiales. Según 'La Opinión de Málaga', cinco menores con síndrome de Down y trastorno del espectro autista (TEA) serían los afectados. La Comisaría de Vélez-Málaga ha iniciado una investigación sobre los hechos. El centro, ubicado en el Camino Viejo de Málaga, dispone de espacios y docentes especializados para trabajar con menores con necesidades especiales. No se han revelado más detalles sobre el caso ni la situación de las docentes.

La Policía Nacional ha detenido a la directora y a una profesora de un colegio público de Vélez-Málaga por un supuesto trato degradante a varios alumnos con necesidades especiales, según han confirmado fuentes policiales. Según informa la 'La Opinión de Málaga', los afectados serían cinco menores con síndrome de down y trastorno del espectro autista (TEA).

Las detenidas trabajaban en el CEIP Axarquía, un centro de titularidad pública ubicado en la zona del Camino Viejo de Málaga. Los hechos ya están siendo investigados por la Comisaría de Vélez-Málaga, según este mismo medio.

El centro cuenta con espacios y docentes que trabajan con menores con necesidades especiales. Por el momento no han trascendido más detalles del caso ni de la situación en la que han quedado las dos docentes.

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