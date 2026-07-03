La hostelería de Málaga, al límite: empresarios dicen que no encuentran trabajadores y los camareros denuncian las malas condiciones

En Más Vale Tarde hemos hablado con un hostelero y con una camarera, cuyas versiones sobre por qué faltan más de 6.000 empleados en verano son totalmente opuestas.

Los hosteleros se quejan de que no encuentran camareros para el verano en Málaga. Sin embargo, allí hay 20.000 personas que demandan empleo en hostelería, mientras que faltan entre 5.000 y 6.000 camareros.

Inma, camarera, alega que esto es así porque los hosteleros "no pagan lo que deben pagar". "Si pagaran bien y se respetaran las horas de trabajo y los descansos de dos días, yo lo vería perfecto", añade la trabajadora, que critica que últimamente le ofrecen contratos de "1.200 euros por ocho horas, con una parte que pagan en negro, por lo que no salen los números".

Por su parte, Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros, destaca que "el 70% del empleo lo genera la hostelería". "Por lo tanto, es verdad que somos un sector fuerte y un sector, además, maduro", defiende Frutos, quien asegura que un ayudante de camarero cobra "en torno a los 1.500 euros", aunque apostilla que "la inmensa mayoría de los empresarios están por encima del convenio".

Kiko, hostelero, afirma que el problema es que "falta personal cualificado" y que los que llegan a buscar trabajo lo hacen "con muchas leyes". "No tienen ningún estudio y son todo abogados. Dicen que tienen que trabajar a una hora, que no tienen que hacer esto o lo otro y que no pueden tocar aquí o allí", expresa, a lo que añade que hay quien "dice que le ha dado un tirón muscular por mover una mesa" y al día siguiente no va a trabajar.

Además, el hostelero, que asegura que paga 1.455 euros a sus trabajadores por 40 horas semanales, se queja de que hay camareros que "están todo el invierno cobrando y cuando llega el verano y tienen que trabajar y arrimar el hombro, se van". "Y luego las paguitas son las paguitas. Si tú das un puesto de trabajo de 40 euros por 1.455 euros y el Estado le está dando 1.100 por quedarse en casa, ¿tú que harías? Yo me quedo en mi casa con la paguita. ¿Me voy a quemar por 1.500 euros cuando gano 1.100 viendo el Mundial en mi casa? Después hacen cuatro cosas en negro y se ponen por las nubes", manifiesta.

Sin embargo, la versión de Inma es totalmente opuesta. La mujer, que tiene 30 años de experiencia en el sector, denuncia las malas condiciones laborales de la hostelería, en la que ha estado trabajando "sin contrato y por ocho euros la hora". "No es que no haya trabajadores, sino que no hay buenos pagadores. Si tienes un contrato de cuatro o seis horas y estás echando 12, quieres que te paguen por las 12; y luego hay turnos partidos que son criminales, en los que tienes que echar el día entero", denuncia, a lo que añade que otro problema es la edad, ya que, dice, en hostelería se busca a "niñas jóvenes".

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