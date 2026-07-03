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La fiesta llega a su fin en Puerto Sherry: adiós a los macrochiringuitos del Puerto de Santa María

Los detalles A pesar de que la licencia que les concedió en su momento era para un kiosko bar, estos locales han actuado desde entonces como discotecas al aire libre.

La fiesta llega a su fin en Puerto Sherry: el 7 de julio, adiós a los macrochiringuitos del Puerto de Santa María
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Se acerca la fecha. Se acerca ese día 6 de julio en el que los macrochiringuitos de Puerto Sherry, en el gaditano Puerto de Santa María, tengan que echar el cierre. Porque la fiesta se ha terminado. Porque aunque se les concedió una licencia como kiosko bar han actuado desde entonces como discotecas al aire libre. Ante esto, la Autoridad Portuaria no les ha renovado la concesión.

Por las colas que hay a diario a las puertas de alguno de esos locales parece que no pasa nada. Parece que todo va a seguir igual, pero no, el show no va a poder continuar en estos locales de Cádiz.

"Es una pena, porque esto da mucho ambiente al puerto y a los jóvenes, sobre todo, y que lo cierren ahora, ¿a dónde vamos a ir?", ha expresado una joven por fuera de uno de esos chiringuitos. "Sea para bien o para mal, para los vecinos esto al final mueve mucho dinero", ha apuntado otro joven.

La propiedad de esos terrenos es de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, pero a su vez los está gestionando una empresa privada que es la que los alquila a los cuatro chiringuitos que han estado funcionando durante los últimos tres años. Este domingo, 5 de julio, se rescinde el contrato, que no va a ser prorrogado, y obliga al cierre.

La Autoridad Portuaria asegura que deniega la prórroga por razones jurídicas y de protección del dominio público. "Esta decisión responde exclusivamente a la aplicación de la normativa vigente y al ejercicio de las competencias que la ley le atribuye en la gestión del dominio público portuario, con independencia de las distintas opiniones que esta cuestión ha suscitado en la sociedad", detallan.

Mientras, los empresarios, ante esta decisión, ya han recurrido por la vía judicial exigiendo medidas cautelares que les permita continuar hasta septiembre y que la fiesta en Puerto Sherry, en Cádiz, no pare.

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