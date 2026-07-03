La justificación de un hostelero ante la falta de camareros en Málaga: "Si te dan una paguita de 1.100 euros por quedarte en tu casa..."

Kiko, propietario de un restaurante, critica que "hay quien dice que le ha dado un tirón y al día siguiente no viene a trabajar" y se queja de que "hay quienes están todo el invierno cobrando y cuando llega el verano y hay que arrimar el hombre, se van".

Kiko, propietario de un restaurante de Málaga, asegura que el problema que tienen con la hostelería es "la falta de personal cualificado" y que los que llegan a buscar trabajo lo hacen "con muchas leyes". "No tienen ningún estudio y son todo abogados. Dicen que tienen que trabajar a una hora, que no tienen que hacer esto o lo otro y que no pueden tocar aquí o allí", expresa, a lo que añade que hay quien "dice que le ha dado un tirón muscular por mover una mesa" y al día siguiente no va a trabajar.

Además, el hostelero, que asegura que paga 1.455 euros a sus trabajadores por 40 horas semanales, se queja de que hay camareros que "están todo el invierno cobrando y cuando llega el verano y tienen que trabajar y arrimar el hombro, se van". "Y luego las paguitas son las paguitas. Si tú das un puesto de trabajo de 40 euros por 1.455 euros y el Estado le está dando 1.100 por quedarse en casa, ¿tú que harías? Yo me quedo en mi casa con la paguita. ¿Me voy a quemar por 1.500 euros cuando gano 1.100 viendo el Mundial en mi casa? Después hacen cuatro cosas en negro y se ponen por las nubes", manifiesta.

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