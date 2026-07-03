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Polémicas declaraciones

La justificación de un hostelero ante la falta de camareros en Málaga: "Si te dan una paguita de 1.100 euros por quedarte en tu casa..."

Kiko, propietario de un restaurante, critica que "hay quien dice que le ha dado un tirón y al día siguiente no viene a trabajar" y se queja de que "hay quienes están todo el invierno cobrando y cuando llega el verano y hay que arrimar el hombre, se van".

Kiko, hostelero

Kiko, propietario de un restaurante de Málaga, asegura que el problema que tienen con la hostelería es "la falta de personal cualificado" y que los que llegan a buscar trabajo lo hacen "con muchas leyes". "No tienen ningún estudio y son todo abogados. Dicen que tienen que trabajar a una hora, que no tienen que hacer esto o lo otro y que no pueden tocar aquí o allí", expresa, a lo que añade que hay quien "dice que le ha dado un tirón muscular por mover una mesa" y al día siguiente no va a trabajar.

Además, el hostelero, que asegura que paga 1.455 euros a sus trabajadores por 40 horas semanales, se queja de que hay camareros que "están todo el invierno cobrando y cuando llega el verano y tienen que trabajar y arrimar el hombro, se van". "Y luego las paguitas son las paguitas. Si tú das un puesto de trabajo de 40 euros por 1.455 euros y el Estado le está dando 1.100 por quedarse en casa, ¿tú que harías? Yo me quedo en mi casa con la paguita. ¿Me voy a quemar por 1.500 euros cuando gano 1.100 viendo el Mundial en mi casa? Después hacen cuatro cosas en negro y se ponen por las nubes", manifiesta.

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