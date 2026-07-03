Más de 40 muertes evitables y una investigación con sombras: se cumplen 20 años del accidente de metro de Valencia

Los detalles En el homenaje de este viernes han estado familiares de víctimas de la DANA con un sentimiento común: todas fueron muertes evitables.

Se cumplen 20 años del accidente del metro de Valencia, donde 43 personas fallecieron y 47 resultaron heridas. Este viernes se les ha rendido homenaje con tres minutos de silencio junto a un monumento con 43 relojes parados a la hora exacta del siniestro. Aquel 3 de julio de 2006, el metro descarriló cerca de la estación de Jesús, convirtiéndose en el peor accidente de metro en la historia de España. La investigación inicial, bajo el gobierno del PP, culpó al maquinista por exceso de velocidad. Sin embargo, la investigación fue cuestionada por su falta de transparencia. Años después, gracias a un programa de laSexta, se reabrió el caso, revelando fallos de seguridad y deficiencias en la formación. En 2020, varios directivos fueron imputados y reconocieron los fallos, aceptando condenas que evitaron su ingreso en prisión.

Se cumplen 20 años del accidente del metro Valencia en el que fallecieron 43 personas a las que este viernes se les ha rendido homenaje con tres minutos de silencio junto al monumento con 43 relojes parados a las una y tres minutos de la tarde —la hora en la que tuvo lugar el accidente—. Allí han estado también familiares de víctimas de la DANA con un sentimiento común: todas fueron muertes evitables.

Aquel 3 de julio de 2006, Valencia estaba a cinco días de recibir al papa Benedicto XVI cuando el metro descarriló en una curva a pocos metros de la estación de Jesús. Murieron 43 persona y otras 47 resultaron heridas en el peor accidente de metro de la historia de España. Este viernes se cumplen 20 años de aquella tragedia.

Cuando la investigación acababa de empezar, la Generalitat gobernada por el PP ya preparaba su explicación. "Fue un accidente imprevisible e inevitable", dijo Francisco Camps el 11 de agosto de aquel año. Mientras, toda la responsabilidad la atribuyeron al maquinista, quien también falleció aquel día, por —según dijeron— exceso de velocidad.

Pero la investigación dejó demasiadas sombras desde el principio. La caja negra se analizó sin un control judicial, el registro de averías nunca apareció y el tren acabó siendo desguazado antes de que se aclararan todas las dudas.

Hubo que esperar años hasta que un Salvados de laSexta con el título 'Los olvidados' consiguió que las victimas se movilizaran con manifestaciones en las calles. Tras esto, la Justicia ordenó reabrir una investigación que parecía enterrada. A partir de ahí se acreditaron fallos de seguridad en la línea y deficiencias en la formación y en los sistemas de protección. Responsabilidades que alcanzaban a la propia dirección de Ferrocarrils de la Generalitat.

Este viernes las victimas siguen reclamando que la lección no caiga en el olvido, mirando también al presente. El caso terminó en 2020 con varios directivos imputados. Cuatro de ellos acabaron reconociendo esos fallos, aceptando una condena que evitó su entrada en prisión.

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