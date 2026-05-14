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Robo al descuido

Una hostelera graba el momento exacto en el que le timan con el engaño del billete de 50 euros: "¿Me han visto cara de gilipollas?"

La dueña de una cafetería compartía en sus redes sociales el vídeo en el que un hombre le tima con un billete de 50 euros. Así es este truco que parece burdo, pero en el que suelen caer los comerciantes.

La dueña de una cafetería compartía en sus redes sociales el vídeo en el que un hombre le tima con un billete de 50 euros. Así es este truco que parece burdo, pero en el que suelen caer los comerciantes.

La dueña de una cafetería en Madrid ha hecho público en sus redes sociales el momento exacto en el que es timada con el conocido engaño del billete de 50 euros.

En el vídeo sobre estas líneas, muestra cómo un hombre le paga con un billete de 50 euros, recibe el cambio y, a continuación, le comenta que tiene suelto, le paga el importe justo y recupera su billete de 50 euros, pero sin devolverle el cambio que había recibido previamente.

Un truco que parece burdo, pero en el que los comerciantes suelen caer con facilidad. "Me han robado en mi puta cara. ¿Me han visto cara de gilipollas?", comenta la hostelera visiblemente indignada.

Sin embargo, Leo Álvarez le descarga de culpa, pues afirma que los timadores "lo saben hacer muy bien". Bea de Vicente lo llama "sesgo de anclaje": "Tú has tenido en tu mano el billete y tu cerebro te dice: 'He cobrado', y juegan con eso", explica.

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