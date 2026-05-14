Un hombre de 85 años muere tras ser arrastrado por un tren: la familia considera que fue un fallo técnico y humano

Salvador fue arrastrado varios metros al quedarse atrapado en la puerta del tren de cercanías. El anciano terminó cayendo a la vía, sufriendo contusiones severas. Además, perdió varios dedos de una mano. Salvador terminó falleciendo cuatro meses después.

En 2002, Salvador, un hombre de 85 años, quedó atrapado por la puerta de un tren de cercanías en la estación de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. El anciano fue arrastrado varios metros sin que el convoy se detuviera. Debido al impacto, sufrió contusiones severas y perdió varios dedos de una mano. Las heridas terminaron causando su muerte poco después del accidente.

Como se puede ver en las imágenes, Salvador está esperando en el andén y, cuando el tren se ha parado, sube al mismo, sujetándose para poder subir. Pero este cierra sus puertas y él se queda atrapado. El tren inicia la marcha y el anciano comienza a ser arrastrado. Algunos pasajeros, al ver lo que está sucediendo, comienzan a grita y hacer gestos de alarma, incluso corren por el andén, para intentar alarmar al maquinista.

Salvador cae a la vía por el hueco que queda entre el andén y el convoy. Varias personas saltan para poder cogerle y consiguen rescatarlo con vida, pero, por desgracia, terminó falleciendo cuatro meses después debido a las graves heridas y contusiones sufridas. La familia ha querido hacer público este vídeo que puede ser clave en la investigación judicial abierta sobre lo ocurrido.

Iñaki López indica que en esas imágenes no se ve que Salvador cometiera ninguna imprudencia. Leo Álvarez indica que gozaba de buena salud. Salvador quería viajar hasta Principe Pío, su antiguo barrio, para pasar la mañana. "El abogado de la familia lo que dice es que ha habido un fallo humano y un fallo técnico", indica el periodista.

Ese fallo técnico corresponde a que no sonase el pito que indica que se van a cerrar las puertas del tren y, además, tampoco se detectó que había un objeto ahí, que, en ese caso, era la pierna de Salvador. En cuanto al fallo humano, Álvarez indica que el maquinista reanudó la marcha sin saber qué estaba pasando en el andén.

El abogado de la familia de Salvador, Ignacio Montoro, señala que ellos atribuyen ese fallo técnico en las medidas de seguridad de Renfe, y un fallo humano en la persona del maquinista. "Hay una relación de causal cierta, total y directa con el siniestro", expone, "no quieren reconocer la culpa exclusiva de la empresa, no de Renfe, porque ellos entienden que hubo una imprudencia, una temeridad con anterioridad". Renfe, por su parte, no se quiere pronunciar ya que el proceso está judicializado.

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