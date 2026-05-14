Joyas, lingotes de oro y 6.000 euros en efectivo: la Policía detiene a 13 miembros de una banda con base en Torrevieja a la que atribuye 27 robos en casas

Los detalles La banda daba salida a los objetos robados a través de dos joyerías dedicadas a la receptación, en Valencia y Madrid, donde eran fundidos o introducidos en el mercado negro.

La Policía ha detenido a 13 miembros de una banda criminal con base en Torrevieja (Alicante), que operaba en ciudades como Madrid, Guadalajara y Valladolid. Formada por georgianos y españoles, se les atribuyen 27 robos en viviendas que marcaban con técnicas como el hilo de pegamento para verificar su ausencia. La operación, en colaboración con Georgia, resultó en el encarcelamiento de ocho individuos por delitos de robo, falsedad documental y resistencia. La banda tenía dos ramas: georgianos que ejecutaban los robos y españoles que vendían los objetos robados. Utilizaban herramientas especializadas y alquilaban vehículos para sus operaciones, mientras que los objetos robados eran vendidos en joyerías en Valencia y Madrid. El grupo también brindaba apoyo logístico a delincuentes extranjeros en España.

La Policía ha detenido a 13 miembros de una banda que tenía su base en Torrevieja (Alicante), aunque operaba en Madrid, Guadalajara o Valladolid, formada por georgianos y españoles a los que atribuye 27 robos en casas, que vigilaban y marcaban para comprobar si estaban vacías.

La operación, que se ha desarrollado junto a la Agregaduría de Interior de Georgia, ha culminado con la detención de 13 individuos, ocho de los cuales han ingresado en prisión, a los que se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza, falsedad documental, receptación y resistencia y desobediencia.

La organización criminal estaba compuesta por dos ramas: la primera, formada por individuos georgianos, que era la que cometía los robos y que identificaba las viviendas con la técnica del hilo de pegamento; y la segunda, integrada por españoles y que se encargaba de dar salida a los objetos robados a través de tiendas en Madrid y en Valencia.

La banda tenía la base de operaciones en Torrevieja (Alicante), y se desplazaban para cometer los robos a otras ciudades, entre las que se encuentran Madrid, Guadalajara, Valencia, Valladolid y Ciudad Real.

Modus operandi

Los ladrones elegían viviendas de zonas céntricas de ciudades y, para localizar los objetivos, marcaban las puertas de las casas en periodos vacacionales con técnicas como el hilo de pegamento, para después cometer los robos si estaban vacías. Se les ha incautado joyas, relojes de alta gama, lingotes de oro y 6.000 euros en efectivo.

Los investigados usaban como base de operaciones una vivienda en Torrevieja (Alicante), desde donde planificaban los desplazamientos, a la par que alquilaban vehículos y usaban pequeños hostales rurales en la provincia de Guadalajara como casas de seguridad, ya que su ubicación y discreción les permitía detectar la presencia policial.

Además, el grupo tenía roles claramente diferenciados: unos se ocupaban de la selección de objetivos, otros de la vigilancia o el alquiler de vehículos y otros se encargaban directamente de entrar a robar.

Los objetos sustraídos tenían salida a través de dos joyerías dedicadas a la receptación, en Liria (Valencia) y en Madrid, donde los objetos eran fundidos o introducidos en el mercado negro.

Una persecución

En declaraciones a la prensa en el complejo policial de Canillas, el inspector jefe de la Policía Nacional, Álvaro Álvarez, jefe de la sección de delincuencia itinerante, ha explicado que la banda utilizaba herramientas especializadas para abrir las cerraduras. Además, ha agregado que la parte española se dedicaba a la recepción de los objetos robados, y que entre los detenidos hay ciudadanos georgianos que tenían antecedentes penales en España.

Este grupo también funcionaba como estructura de apoyo logístico en España para otros delincuentes que venían del extranjero, al facilitar su estancia en el país para la comisión de hechos delictivos. La elección de la provincia de Guadalajara tampoco era casual, al ser "más discreta y deshabitada" y porque desde ahí era más fácil "atacar" domicilios de la Comunidad de Madrid.

En el operativo de detención de parte de los miembros también se produjo una persecución por una carretera comarcal, han explicado fuentes policiales, a dos miembros de la banda que acabaron saliéndose de la vía y oponiendo resistencia a los agentes.

A diferencia de otros grupos, la banda desarticulada no tenía por objetivo viviendas de lujo, sino más "ordinarias", situadas en zonas urbanas y zonas residenciales.

Por su parte, el coronel Shubladze, representante de la Policía Criminal de Georgia, ha agradecido la cooperación con las instituciones españolas para dar un "golpe" a estos grupos criminales: "El crimen transnacional no tiene fronteras y trabajar juntos es fundamental".

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