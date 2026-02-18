La Guardia Civil pide las cámaras de Xilxes para comprobar la versión del marido sobre el asesinato de su mujer y su hija

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija, una niña de 12 años en Xilxes (Castellón)

Los detalles Los agentes han solicitado las imágenes captadas por las cámaras instaladas tanto en el interior como en el exterior del ayuntamiento porque una de ellas enfoca directamente la calle donde está la vivienda en la que fueron hallados los cuerpos de una mujer de 48 años y su hija de 12.

La Guardia Civil ha solicitado al Ayuntamiento de Xilxes (Castellón) las imágenes grabadas por las cámaras municipales que enfocan a la vivienda donde se encontraron los cuerpos de una mujer y su hija asesinadas, para intentar corroborar la versión ofrecida por el marido y padre de la niña, detenido por quebrantar la orden de alejamiento que le impedía acercarse a ellas.

El padre habría recibido presuntamente un mensaje en su teléfono móvil alertándole de lo sucedido, según las fuentes municipales, que han confirmado a EFE que los padres estaban separados y que sobre el hombre pesaba una orden de alejamiento.

El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, ha explicado que los agentes han solicitado las imágenes captadas por las cámaras instaladas tanto en el interior como en el exterior del edificio consistorial porque se da la circunstancia de que una de ellas enfoca directamente la calle donde se encuentra la vivienda en la que fueron hallados este martes los cuerpos de una mujer de 48 años y su hija de 12.

"Anoche estuvieron revisando las imágenes y ahora estamos haciendo copias de seguridad para que se las lleven y las incorporen a la investigación", ha detallado el alcalde, quien ha subrayado la "total colaboración" del consistorio con la Guardia Civil.

El objetivo es analizar si las grabaciones pueden aportar algún indicio sobre movimientos en la zona o sobre la posible entrada o salida de alguna persona del inmueble en las horas previas al suceso. Minguet ha señalado que el domicilio permanece acordonado y que la investigación continúa abierta bajo la dirección de la Guardia Civil, que no descarta nuevas actuaciones en la vivienda.

La mujer hallada muerta estaba en el sistema VioGén y hace unos días se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció "riesgo medio"; el marido tenía orden de alejamiento a 300 metros hasta 2027. Fuentes municipales indicaron además que las víctimas pertenecen a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad.

El padre y marido de las víctimas aseguró haber encontrado los cuerpos degollados tras derribar la puerta de la casa a patadas, a donde habría acudido, según ha declarado, después de que le enviaran una foto de su hija muerta a través de WhatsApp.

Las primeras investigaciones de la Guardia Civil se han centrado en el círculo de amistades de las víctimas, ya que, según adelanta 'El Periódico', habían sido amenazadas por un pariente cercano. La Policía Judicial de Castellón ha asumido la investigación, en la que, según trasladan fuentes de la misma a laSexta, todas las hipótesis se mantienen abiertas.