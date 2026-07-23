Un himno de Serrat, conejos y hasta algo de humor: así han sido las campañas contra incendios en España desde los años 60

Los detalles Todo empezó con el conejo Fidel que, en 1962, protagonizó la primera campaña para prevenir incendios: se encontraba el fuego nada más salir de la madriguera, lo apagaba con las patas y pedía por favor que se tuviera cuidado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, han subrayado la necesidad de aumentar la concienciación sobre los incendios y la emergencia climática. Sánchez destacó la importancia de tomarse en serio estos temas, basándose en la ciencia y los datos, no en ideologías. Recordó campañas históricas como la de Joan Manuel Serrat en los años 90 y el conejo Fidel en 1962, que buscaban sensibilizar sobre la prevención de incendios. A lo largo de las décadas, estas campañas han evolucionado de mensajes costumbristas a distópicos, utilizando humor y figuras populares para captar la atención del público.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, han coincidido en que hay que concienciar más sobre los incendios. "Concienciar a la ciudadanía" y "no banalizar sobre los efectos de la emergencia climática, sino tomárnoslos muy en serio", porque eso "no es política, no es ideología. Es ciencia, son datos", dijo este miércoles el jefe del Ejecutivo.

Sánchez ha insistido así en la importancia de concienciar, como cuando Joan Manuel Serrat —entre árboles y con niños por el bosque— se convirtió en el rostro y la voz del himno contra los incendios a principios de los años 90 en la campaña institucional 'Todos contra el fuego'.

No solo estaba él, contra el fuego estaban también El Fary, Cruz y Raya y María Teresa Campos en una de las campañas más recordadas en España. Pero ha habido más. España ha vivido décadas de campañas contra los incendios con conejos, música y hasta algo de humor.

Todo empezó con el conejo Fidel que, en 1962, protagonizó la primera campaña para prevenir incendios. El pobre Fidel se pasaba el día apagando incendios: se encontraba el fuego nada más salir de la madriguera, lo apagaba con las patas y pedía por favor que se tuviera cuidado.

En un año pasamos del educado Fidel a un niño jugando con una pistola para evidenciar los peligros de los incendios. Entonces las campañas se pusieron serias con imágenes más duras, más dramáticas y con efectos especiales más llamativos.

Campañas que se dirigían y reflejaban la sociedad española del momento. En 1974 se mostró a la típica familia amontonada en el coche, niños sin cinturón, padre tirándole el humo a la cara del niño y una colilla que acaba quemando un bosque.

Del costumbrismo se pasó a la distopía con la representación de un mundo en el que los humanos habían acabado con los bosques y un niño preguntaba: "Papá, ¿qué eran los árboles?".

Lo intentaron todo para concienciar, también desde el humor. Cruz y Raya, Ramoncín, Las Virtudes, Butragueño, Iturriaga, Jordi Estadella... pupurrí de famosos "todos contra el fuego" y, de ahí, salió el himno de los 90.

Y, después, con toda España revolucionada por 'Operación Triunfo', Rosa, Bisbal, Chenoa y Bustamante cantaron y bailaron en un bosque quemado con el lema: "Con tu ayuda triunfaremos sobre el fuego". Así han sido las décadas de campañas en España para concienciar contra los incendios.

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