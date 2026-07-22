Sánchez anuncia 300 millones para luchar contra un cambio climático que "mata" y exige un pacto de Estado: "No podemos acordarnos de los incendios cuando se producen"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), saluda a los brigadistas que están trabajando en el incendio durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por el incendio de La Mierla, a 22 de julio de 2026, en Tamajón, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España).

Los detalles El presidente del Gobierno ha visitado las zonas afectadas por el incendio de La Mierla (Guadalajara) y ha reclamado un acuerdo entre los partidos políticos y todas las administraciones para luchar contra el fuego.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una línea de préstamos participativos de 300 millones de euros para pymes que innoven en soluciones contra incendios y para la recuperación de territorios afectados. Este anuncio se realizó antes de su visita a las zonas afectadas por el incendio de La Mierla, en Guadalajara, donde se han quemado 32.000 hectáreas. Sánchez subrayó la urgencia de abordar la emergencia climática y pidió un pacto de Estado para convertir medidas en leyes y recursos económicos. Los préstamos, gestionados a través de 'Innovación X Clima', oscilarán entre 25.000 y 1,5 millones de euros, con un plazo de devolución de siete años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de una línea de préstamos participativos por un importe total de 300 millones que se destinará a pequeñas y medianas empresas (pymes) que innoven en soluciones para anticipar el riesgo de que se declaren incendios, así como para recuperar posteriormente recuperar territorios arrasados por fuegos.

Sánchez ha hecho este anuncio a través de sus redes sociales tan solo unos minutos antes de visitar las zonas afectadas por el incendio de La Mierla (Guadalajara), donde ya se han visto afectadas 32.000 hectáreas, lo que lo convierte en el fuego más grande de la historia de Castilla-La Mancha.

"Los incendios han arrasado ya más de 100.000 hectáreas este año. La emergencia climática no admite negacionismos ni demoras", ha dicho Sánchez a través de una publicación en la red social X en la que ha anunciado la línea de préstamos por valor de 300 millones de euros "para producir de manera más limpia y eficiente, adaptar nuestro tejido productivo a la nueva realidad climática, y desarrollar tecnologías para combatir los fenómenos extremos".

Las pymes que desarrollen soluciones en la lucha contra los incendios podrán solicitar estos préstamos a través de una herramienta llamada 'Innovación X Clima'. En Gobierno quedará fuera de la propiedad de esta empresa, pero contribuirá a su capital para financiar "proyectos empresariales con potencial para fortalecer la prevención, la preparación y la respuesta frente a los desafíos derivados de las emergencias y el cambio climático".

Los importes de estos préstamos oscilarán entre 25.000 euros y 1,5 millones que deberán devolverse en un plazo de siete años, con dos años de carencia de capital. Para poder acceder a ellos, las compañías deberán estar constituidas en España, tener no más de 250 empleados, una facturación que no supere los 50 millones de euros anuales y un balance de hasta 43 millones.

Sánchez exige un pacto de Estado contra el cambio climático

Tras anunciar esta línea de préstamos, el presidente del Gobierno ha comparecido junto con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el puesto de mando del incendio de La Mierla (Guadalajara), en el que ya se han quemado 32.000 hectáreas. Desde allí, Sánchez ha elogiado la coordinación entre las administraciones para combatir el fuego: "Estamos trabajando codo con codo contra un enemigo común, que son los incendios". "Es muy importante que los ciudadanos estén tranquilos al ver la coordinación entre las administraciones, tanto en los incendios como en la recuperación", ha añadido.

A colación de la gravedad de este incendio, que es el que más hectáreas ha calcinado en la historia de Castilla-La Mancha, el jefe del Ejecutivo ha recalcado que "España necesita un gran pacto de Estado contra la emergencia climática": "No podemos acordarnos de los incendios cuando se producen, tenemos que hacerlo previamente y tomarnos la emergencia climática muy en serio. Eso no es ideología, es ciencia".

Por ello, ha catalogado como "imperativo" lograr un acuerdo "para convertir en leyes y recursos económicos las medidas para proteger la vida y la prosperidad de territorios como Guadalajara". "Hago un llamamiento para que apartemos la lucha partidista y nos centremos en una lucha común, que es la emergencia climática", ha concluido Pedro Sánchez desde La Mierla.

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