Heridas nueve personas al caerles encima el falso techo de un bar en Galdakao (Vizcaya)

El contexto El siniestro ha ocurrido sobre las 18:15 horas de este viernes en un bar ubicado en la plaza Lehendakari Agirre.

Nueve personas resultaron heridas al caer parte del falso techo de un bar en la plaza Lehendakari Agirre de Galdakao, Vizcaya, la tarde del viernes. Seis de las víctimas fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento. El incidente ocurrió alrededor de las 18:15 horas, según el Departamento vasco de Seguridad. Varias ambulancias acudieron al lugar para asistir a los heridos, principalmente con contusiones. Dos personas fueron trasladadas al hospital de Cruces y cuatro al de Galdakao. Los bomberos revisaron el local para asegurar la estabilidad del techo y evitar futuros incidentes.

Un total de nueve personas han resultado heridas, en la tarde de este viernes, tras caer sobre ellas parte del falso techo de un bar ubicado en la plaza Lehendakari Agirre del municipio vizcaíno de Galdakao. Finalmente, seis de las víctimas han sido trasladadas hasta el hospital para valorar sus heridas y recibir tratamiento.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press, el siniestro ha ocurrido sobre las 18:15 horas de este viernes. Al lugar de los hechos han acudido varias ambulancias para asistir a los heridos, la mayoría por contusiones. Dos de ellas han precisado su traslado al hospital de Cruces y otras cuatro al hospital de Galdakao.

Además, los bomberos ya han hecho la revisión pertinente al local hostelero. Todo con el objetivo de comprobar la estabilidad del techo afectado y apuntalarlo para evitar más siniestros.

