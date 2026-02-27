¿Por qué es importante? A pesar de que la Consejería de Salud de Castilla-La Mancha ha tratado de pararlo por todos los medios, la Fiscalía dice que no puede hacer nada porque no evidencian riesgos para la salud pública.

En Cataluña, los antivacunas han celebrado congresos a pesar de denuncias y multas, y ahora se reúnen en Ciudad Real. La Fiscalía no puede detenerlos, ya que no se evidencia un riesgo para la salud pública, aunque promuevan ideas contrarias a las vacunas, vinculándolas al autismo y enfermedades raras. El evento cuenta con figuras como Isabel Bellotas, médica inhabilitada, y Josep Pamies, denunciado por terapias sin respaldo científico. A pesar de la oposición de la Consejería de Salud de Castilla-La Mancha, federaciones de autismo y asociaciones médicas, el congreso sigue adelante, difundiendo bulos sin apoyo científico.

Contra la ciencia. Contra todo tipo de evidencia. A favor de los bulos y contra las vacunas. Vacunas de las que dicen generan autismo. Así son. Así llevan celebrando congreso tras congreso en Cataluña a pesar de las denuncias y de las multas. Ahora, con toda la comunidad científica en su contra, los antivacunas han decidido reunirse en Ciudad Real en un evento que cuenta con cinco mesas redondas. La Fiscalía, a pesar de las barbaridades que dicen, no puede pararlos.

No puede porque, tal y como han asegurado en un escrito, no se evidencia riesgo para la salud pública más allá de que muestren una conducta contraria a las vacunas. Unas a las que vincula al autismo y a otras enfermedades raras en cada ponencia. En congresos que, como el de Ciudad Real, va a reunir a personas como Isabel Bellotas, médica inhabilitada, que defiende que las vacunas pueden "provocar cáncer o autismo". Además, también cuentan con Josep Pamies, denunciado por promover terapias sin evidencia científica alguna.

Dicen que tienen el aforo completo. Que hay un 'todo completo' en un evento que promueve la plataforma de vídeo 'Freedom TV', que está registrada en la república Menda Lerenda. Es el nivel, un nivel que ha intentado parar por todos los medios la Consejería de Salud de Castilla-La Mancha.

También lo han intentado las federaciones de autismo, que afirman que el contenido del evento "pretende difundir un contenido pseudocientífico que atenta contra la evidencia contra los derechos de las personas con autismo uy contra la salud pública". El Colegio de Médicos y la asociación española de vacunología también están en contra. "Estas cosas ya están descartadas por la ciencia. Inducen a error en la población", expresan.

A pesar de todo, la Fiscalía nada puede hacer al respecto de este congreso. Uno repleto de bulos y que no cuentan con el respaldo de la comunidad científica.

Que no tienen apoyo alguno en una ciencia que lo que sí dice es que las vacunas salvan vidas y que en ningún caso son la causa del autismo.

