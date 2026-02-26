Ahora

Julio Iglesias

Una de las mujeres que acusó a Julio Iglesias de agresiones sexuales denuncia seguimientos de un detective privado español

El contexto Dos extrabajadoras aseguran que eran obligadas a cumplir los deseos sexuales de Julio Iglesias en sus mansiones del Caribe, mientras su entorno lo protegía y facilitaba los abusos; un escándalo que ya ocupa portadas y medios de todo el mundo.

Julio Iglesias, en una imagen de archivo.
El caso que relaciona al cantante Julio Iglesias con las presuntas agresiones sexuales denunciadas por dos de sus extrabajadoras ha dado un nuevo giro. Ahora, una de esas mujeres ha denunciado estar siendo controlada y totalmente vigilada por un hombre que sería un detective privado español.

Así lo recoge este jueves elDiario.es, aportando imágenes de la denunciante, que habrían salido del seguimiento al que está siendo sometida. Y no solo ella, pues el medio apunta a que su marido también ha presentado una denuncia después de haber encontrado un dispositivo geolocalizador que estaba escondido en los bajos de su vehículo.

Hablamos de Rebeca, nombre ficticio con el que se la identifica desde que denunciase haber sido víctima de agresiones sexuales a manos de Julio Iglesias. Lo hizo ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado mes de enero.

Según ha explicado a elDiario.es, hace menos de un mes sorprendió a un hombre vigilándola en la puerta de su domicilio. El mismo que poco después la siguió mientras conducía rumbo a su puesto de trabajo. Es más, asegura que al parar su coche pudo ver cómo ese hombre no solo la seguía, sino que la estaba grabando con su móvil.

El marido de Rebeca acudió en su ayuda e, incluso, se enfrentó al extraño. Fue en ese momento en el que, pese a estar hablando en inglés, reconocieron un acento en el hombre. Por eso, aseguran que es español. Pero también porque, tal y como han relatado al medio, al llegar a su domicilio buscaron su imagen en Google. Lo identificaron gracias a la fotografía de su página de LinkedIn y descubren que tiene licencia para ejercer la seguridad privada en España, no en el extranjero.

Acto seguido, la denunciante contra Julio Iglesias acudió a las dependencias de la Policía Local para informar de lo ocurrido.

