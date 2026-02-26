Una de las mujeres que acusó a Julio Iglesias de agresiones sexuales denuncia seguimientos de un detective privado español

El contexto Dos extrabajadoras aseguran que eran obligadas a cumplir los deseos sexuales de Julio Iglesias en sus mansiones del Caribe, mientras su entorno lo protegía y facilitaba los abusos; un escándalo que ya ocupa portadas y medios de todo el mundo.

El caso que vincula al cantante Julio Iglesias con presuntas agresiones sexuales ha dado un nuevo giro. Una de las denunciantes, identificada como Rebeca, ha afirmado estar siendo controlada por un detective privado español. Según informa elDiario.es, Rebeca fue sorprendida por un hombre vigilándola y siguiéndola en su coche, incluso grabándola con su móvil. Su marido también presentó una denuncia tras encontrar un dispositivo de geolocalización en su vehículo. Identificaron al hombre como español gracias a su acento y a su perfil en LinkedIn, que muestra su licencia para seguridad privada en España. La denunciante ha informado a la Policía Local sobre estos hechos.

Hablamos de Rebeca, nombre ficticio con el que se la identifica desde que denunciase haber sido víctima de agresiones sexuales a manos de Julio Iglesias. Lo hizo ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado mes de enero.

Según ha explicado a elDiario.es, hace menos de un mes sorprendió a un hombre vigilándola en la puerta de su domicilio. El mismo que poco después la siguió mientras conducía rumbo a su puesto de trabajo. Es más, asegura que al parar su coche pudo ver cómo ese hombre no solo la seguía, sino que la estaba grabando con su móvil.

El marido de Rebeca acudió en su ayuda e, incluso, se enfrentó al extraño. Fue en ese momento en el que, pese a estar hablando en inglés, reconocieron un acento en el hombre. Por eso, aseguran que es español. Pero también porque, tal y como han relatado al medio, al llegar a su domicilio buscaron su imagen en Google. Lo identificaron gracias a la fotografía de su página de LinkedIn y descubren que tiene licencia para ejercer la seguridad privada en España, no en el extranjero.

Acto seguido, la denunciante contra Julio Iglesias acudió a las dependencias de la Policía Local para informar de lo ocurrido.

