Detenido en Jaén por intentar matar a un niño de dos años tras lanzarle un bote de cristal con lejía

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad andaluza de Jaén a un hombre de 44 años como supuesto autor de un delito de tentativa de homicidio tras lanzar desde su vivienda un bote de cristal con lejía que impactó en la cabeza de un niño de dos años, que resultó herido leve.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de febrero, cuando el menor estaba en un carrito de bebé junto a su madre en la vía pública, ha informado la Policía en un comunicado. Un bote de cristal, que contenía lejía, fue arrojado desde un inmueble y alcanzó al pequeño, según la Policía.

La rápida intervención de los indicativos de radiopatrulla desplazados al lugar, junto con la colaboración ciudadana y la posterior investigación de agentes de la UDEV-Brigada Provincial de Policía Judicial, permitió identificar y detener al supuesto autor.

Según la Policía, el detenido llegó a ponerse en contacto con un medio de comunicación local para manifestar que "acababa de intentar matar a una persona", lo que, unido a otros indicios recabados, reforzó la hipótesis de la intencionalidad de los hechos.

Testigos de la zona señalaron además a los investigadores que no sería la primera vez que protagonizaba episodios similares. El arrestado fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia -Sección de Instrucción de Guardia de Jaén, que decretó su ingreso en el área de Psiquiatría del Hospital Neurotraumatológico de Jaén.

