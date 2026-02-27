A prisión un falso pastor evangélico en L'Hospitalet acusado de agresión sexual a cinco mujeres, una de ellas menor de edad

Los Mossos d'Escuadra investigan la muerte de un hombre en Vilanova i la Geltrú mientras realizaba un presunto reto en internet

Los detalles El juez emitió una orden internacional contra el denunciado al constatar que no estaba en España. Le detuvieron el 23 de febrero en El Prat, a su llegada de un vuelo procedente de Canadá.

Un juez ha ordenado prisión provisional y sin fianza para un falso pastor evangélico en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, acusado de agredir sexualmente a cinco mujeres, una de ellas menor de edad. La decisión se tomó tras recibir en 2025 cinco denuncias contra él. El juez emitió una orden de detención internacional al comprobar que el sospechoso no estaba en España. Fue arrestado el 23 de febrero en el aeropuerto de El Prat al llegar de Canadá. La madre de dos víctimas afirmó que el acusado ganaba la confianza de las mujeres para drogarlas y abusar de ellas. Además, se investiga un posible delito patrimonial relacionado.

Un juez ha decretado prisión provisional y sin fianza para un falso pastor evangélico en L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, acusado de agresión sexual a cinco mujeres, una de ellas menor de edad.

Así lo han confirmado fuentes judiciales, que han concretado que el magistrado ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza por una causa abierta de agresión sexual.

Todo, después de que en 2025 se recibieran un total de cinco denuncias contra el falso pastor, una de las cuales era de una mujer menor de edad. El juez, ante esto, emitió una orden de detención internacional al constatar que el denunciado no se encontraba en España.

Fue el 23 de febrero cuando le arrestaron en el aeropuerto de El Prat, cuando aterrizó de un vuelo procedente de Canadá. La madre de dos de las víctimas, en declaraciones a TV3, ha explicado que el falso pastor evangélico trataba de "ganarse la confianza" de las mujeres "como un padre" y que las "dormía" con algún tipo de sustancia para cometer los abusos.

Por su parte, Rosina Foix, abogada de las familias afectadas, ha asegurado que los juzgados "han abierto pieza separada" para abordar un "presunto delito patrimonial" y esclarecer si hay alguna organización detrás del sospechoso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.