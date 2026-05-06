La periodista Graziella Almendral, sobre el hantavirus: "Este no es el virus que va a causar una nueva crisis sanitaria a nivel global"

Tras escuchar la rueda de prensa de Sanidad e interior sobre el hantavirus, la periodista especializada en salud, Graziella Almendral, subraya que es lo más importante que debe saber ahora mismo la población "evidencia científica que tenemos hasta ahora".

Graziella Almendral, periodista especializada en ciencia y salud, de Indagando TV, valora en directo la rueda de prensa entre Sanidad e Interior para explicarnos todo lo acontecido con la crisis del hantavirus.

El Gobierno de España ha informado que el buque atracará en el puerto de Granadilla de Abona en "3 ó 4 días" bajo estrictas medidas de seguridad y que los pasajeros extranjeros serán repatriados a sus países. "Se evitará todo contacto con la población local", han asegurado.

Los tres casos activos de hantavirus -incluido el médico- ya han sido evacuados a Países Bajos desde Cabo Verde. Por lo que respecta a los ciudadanos españoles que iban en el crucero, serán trasladados de Tenerife al Hospital Gómez Ulla, en Madrid, que cumple las condiciones necesarias para tales situaciones.

"Lo más importante en una crisis sanitaria es la información y que la población esté bien informada. Podemos decir con la evidencia científica que tenemos hasta ahora que este no es el virus que va a causar una nueva crisis sanitaria a nivel global. No lo es. No ha evolucionado, no ha cambiado y es un virus que está en roedores", afirma contundente Almendral.

Por tanto, hay que insistir y tranquilizar a la población, recalca la periodista, en que el hantavirus es un virus que no se transmite entre personas, "excepto la variante Andes [que es la que parece haber causado la muerte de los tres pasajeros del crucero] que se transmite con mucha dificultad, con enorme dificultad y en unas condiciones muy específicas en este buque", detalla y concluye la profesional.

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