El alcalde de Santa Cruz de Tenerife critica la falta de información del Gobierno sobre el hantavirus: "No tiene sentido que el barco desembarque en Canarias"

José Manuel Bermúdez Esparza, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, por CC, se encuentra sorprendido ante la falta de coordinación en un asunto tan importante entre Administraciones: entre el Gobierno de España y el autonómico de Canarias y así lo critica en Al Rojo Vivo.

El Gobierno de España ya ha decidido que el barco afectado por el brote de hantavirus va a atracará Tenerife, tras las peticiones por parte de la OMS. De este modo, finalmente el Gobierno ha aceptado esta petición tras una solicitud conjunta en coordinación con la UE. Así, está previsto que el barco llegue en un puerto tinerfeño en los próximos tres o cuatro días.

José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), alcalde de Santa Cruz de Tenerife, interviene en directo en Al Rojo Vivo, y confirma esta información, así como critica la falta de información del Gobierno de España. "La incertidumbre y la preocupación en la población es muy grande. No hay vecino que no esté comentando su preocupación hoy en mi ciudad y la información va llegando a cuentagotas", confiesa el alcalde.

Igualmente, admite que le sorprende que "exista una falta de coordinación tan evidente en un asunto tan importante como este y con la experiencia que supone que hemos adquirido de la pandemia anterior entre administraciones y concretamente entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias"-

Bermudez, que fue proclamado alcalde de la ciudad, con el apoyo del PP, en las anteriores elecciones municipales de 2023, expone que no ha tenido ningún tipo de comunicación con el Gobierno de España: "Sí la he tenido con el Gobierno de Canarias, que me transmite su preocupación por ese cambio de decisión".

Esto es, según explica Bermúdez, "el Gobierno de España, a través de su Departamento de Sanidad y del Departamento de Sanidad Pública del Gobierno de Canarias, habían convenido en una serie de mecanismos y protocolos con este caso, sin embargo, todo cambia, por parte del Gopbierno de España".

"Un barco que en principio no tiene sentido que venga a las Islas Canarias, se decide que venga", critica el alcalde, explicando que "entre Cabo Verde y las Islas Canarias hay tres días de travesía y a una supuesta personas contagiadas o con posibles contagios se les hace pasar tres días de barco para llegar a las Islas Canarias".

Así, y según Bermúdez, "alguien tendrá que explicar si lo más lógico no sería desembarcar en el Aeropuerto Internacional de Praia, y como se está haciendo, con destino a Países Bajos, hacerlo con destino al sitio de cada nacional donde mejor se pueda atender a esas personas".

Pero lo que "no parece tener sentido", insiste el dirigente de la ciudad canaria, "es que un barco que ahora mismo está en Cabo Verde y que tiene a personas que a lo mejor necesitan atención médica, se les haga pasar por tres días de travesía para que sean atendidos en Santa Cruz de Tenerife o en Canarias".

Sin embargo, y como le recuerda Antonio García Ferreras, el que el barco llegue a Canarias es una petición de la OMS, porque Cabo Verde no tendría la capacidad para atender a los afectados, como sí tiene España.

"Cabo Verde tiene un aeropuerto internacional y es un archipiélago donde todos los años llegan miles de turistas. Es decir, Cabo Verde tiene posibilidades, las mismas posibilidades que Canarias para, simplemente, trasladar al aeropuerto internacional y que esas personas que no pasen tres días de travesía en un barco para llegar a Canarias, sino de manera mucho más rápida, que sean atendidos en sus países", explica y concluye el alcalde.

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