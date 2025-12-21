Ahora

Suceso en Málaga

Hallan el cuerpo sin vida de una mujer con aparentes signos de violencia en Málaga

Los detalles El cadáver, aún sin identificar, está pendiente de la correspondiente autopsia y se ha activado el protocolo judicial, han informado fuentes policiales.

Imagen de archivo de un agente de la Policía NacionalImagen de archivo de un agente de la Policía NacionalEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el hallazgo este domingo del cuerpo sin vida de una mujer de 30 años con aparentes signos de violencia en un descampado de la zona norte de la capital malagueña.

El cadáver, aún sin identificar, está pendiente de la correspondiente autopsia y se ha activado el protocolo judicial, han informado a EFE fuentes policiales.

Por su parte, fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía han señalado que, alrededor de las 6:30 horas de este domingo, han recibido un aviso en el que se alertaba de que había una mujer inconsciente en la vía pública tras la Comisaría de Policía del distrito norte, en el barrio de La Palmilla.

En ese momento, el centro coordinador ha alertado a la Policía Local, a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios del 061, cuyos efectivos han confirmado el fallecimiento de la mujer.

El Grupo de Homicidios de la Comisaria Provincial se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias de la muerte de la mujer.

Noticia en ampliación

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones Extremadura, en directo | El dato de participación en las urnas supera el 50% a las 18:00 horas
  2. Ni morenas, ni hispanas y que no llevasen tacones: el asqueroso patrón de chicas que Epstein pedía para sus fiestas
  3. Estados Unidos intercepta el segundo petrolero en dos días frente a las costas de Venezuela
  4. Aitor Esteban: "Sánchez cierra los ojos y no quiere ver la realidad"
  5. Entre palés y tiendas de campaña: los inmigrantes desalojados de Badalona pasan su cuarta noche a la intemperie
  6. La Lotería de Navidad, paso a paso: así es el protocolo del sorteo del 22 de diciembre