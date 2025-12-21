La 'influencer' Manuela Ochoa anuncia la muerte inesperada de su prometido: "No tiene explicación"

Las últimas fotos que Manuela Ochoa publicó en sus redes con Pedro, su pareja, en una boda en México. Ahora, ha anunciado que su pareja ha fallecido de manera inesperada.

El 10 de diciembre, Manuela Ochoa publicaba sus últimas fotos de Instagram (hasta ahora): una selección de imágenes tomadas en México. "Los pueblos mágicos de México tienen algo especial". Atlixco, Val Quirico... Dos días antes, las últimas fotos con su pareja, su prometido, Pedro Cadahía. Y desde entonces... nada. Ahora, una semana más tarde ha explicado por qué: el que iba a convertirse en su marido ha muerto de manera inesperada.

En un mensaje publicado en su perfil de Instagram, la influencer ha explicado el motivo de su ausencia de las redes en los últimos días. "Un 8 de diciembre prometimos querernos todos los días de nuestra vida frente a nuestra virgen de Guadalupe, en su casa en México. 12 de diciembre, en su día, decide llevarte al cielo sin preaviso", ha escrito la influencer. "Hay gente que es tan tan santa que no está hecha para este mundo y tú, mi amor, eres sin duda de esas personas. Y qué suerte el cielo de recibir un ángel como tú", ha continuado.

"¿Qué voy a hacer sin ti? Si te soy sincera, no lo sé. Reconozco que todo esto me viene un poco grande. No sé cómo vivir sin ti. Lo que sí sé es que hoy esa promesa brilla en el cielo más que nunca. He aprendido que lo que ha pasado no tiene explicación, por más que me pregunte por qué, pero sí tiene una respuesta: el amor. En diciembre del año pasado me escribiste: 'Si al cielo se llega amando, llego seguro porque no sabes lo que te quiero'. Y tengo tan claro que has llegado tan directo porque era imposible querer más que como lo hacías tú", ha continuado.

La creadora de contenido ha explicado que mucha gente ha acudido a su funeral para despedirse de Pedro —"te habrías muerto de vergüenza", ha escrito— en un acto "precioso" que da paso a lo que viene ahora: "Ahora me toca vivir por dos, me toca seguir adelante por ti, por nosotros, y prometo hacerlo como siempre lo hacíamos".

Ochoa se ha mostrado "afortunada" de haber sido la elegida como el amor de su vida "para siempre", de haber sido "la persona más querida del mundo todos estos años" y de "haber tenido la inmensa suerte de vivir un amor tan bonito" como el suyo, ha continuado. "Cuánta gente se va de este mundo sin saber lo que es el amor de verdad en cualquiera de sus formas, y yo he tenido la inmensa suerte de vivirlo cada día desde que estoy contigo. Eres tan especial, Pedro, no hay persona más noble, honesta, generosa y cariñosa, y ya lo decía don Nacho en la misa: te tomabas la vida tan en serio... querer sin medida, vivir para el resto, siempre con alegría...".

"No sabes la que has liado aquí abajo, la de gente que está rezando por ti; gracias por mandarme tantísimos abrazos a través de toda la gente que adoramos. Ahora entiendo cómo te salían 270 invitados para la boda. ¡Pocos me parecen! Saber que me iba a casar contigo es lo más duro pero lo más bonito que me ha pasado nunca y saber que he podido cumplir la misión de llevarte al cielo me llena de paz. Te quiero tanto, hoy y siempre. Tu Manuelita.

