Investigan la muerte de una mujer en una vivienda de Barakaldo

Los detalles La Ertzaintza ha recibido una llamada sobre las 11:30 horas de este domingo donde los familiares de la mujer en cuestión alertaban que se habían encontrado el cuerpo en el interior del domicilio.

Agentes de la Ertzaintza, en una imagen de archivo.
La Ertzaintza ha abierto una investigación tras la localización en la mañana de este domingo del cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda de Barakaldo.

Unos familiares de la mujer comunicaron a la policía vasca sobre las 11:30 horas de que acababan de encontrarla inconsciente y, al parecer, fallecida en el interior de la vivienda.

Al lugar se desplazaron dotaciones de la Ertzaintza y personal médico, que han confirmado el fallecimiento.

También acudieron a la vivienda para el esclarecimiento de lo ocurrido una comitiva judicial y un médico forense, según ha informado el departamento vasco de Seguridad, que no ha facilitado más datos sobre el suceso.

