Ahora

No se investiga como violencia de género

Muere una mujer tras ser acuchillada presuntamente por su compañero de piso en A Coruña

Lo que se sabe Hay un hombre detenido por un presunto delito de homicidio. También se investiga el incendio que se produjo en el inmueble el día de los hechos.

Imagen de archivo de la Policía Nacional. Imagen de archivo de la Policía Nacional. Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La mujer que, en la tarde del sábado, fue acuchillada presuntamente por su compañero de piso en A Coruñaha fallecido en la madrugada del domingo debido a la "gravedad" de las lesiones que presentaba, según informan desde el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

Paralelamente, el hombre detenido por estos hechos permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, algo que está previsto que suceda este lunes, tal y como avanzan fuentes judiciales.

La víctima permanecía ingresada en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) tras el suceso, que ocurrió este sábado alrededor de las 14:00 horas en el Paseo de la Ronda, próximo al estadio de Riazor. Un particular alertó de la agresión a la Policía, que a su llegada al inmueble, arrestó al hombre.

Ahora, la detención está vinculada a un supuesto delito de homicidio —en un inicio se calificó de tentativa—.

Según confirmaron fuentes próximas a la investigación, el acusado supuestamente hirió con un arma blanca a la ahora fallecida. Esta era una compañera del piso que compartían con otras personas, por lo que no se investiga el caso como violencia de género.

En el inmueble, además, se declaró un incendio, cuyas causas también se investigan.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones Extremadura, en directo | El dato de participación en las urnas supera el 50% a las 18:00 horas
  2. Ni morenas, ni hispanas y que no llevasen tacones: el asqueroso patrón de chicas que Epstein pedía para sus fiestas
  3. Estados Unidos intercepta el segundo petrolero en dos días frente a las costas de Venezuela
  4. Aitor Esteban: "Sánchez cierra los ojos y no quiere ver la realidad"
  5. Entre palés y tiendas de campaña: los inmigrantes desalojados de Badalona pasan su cuarta noche a la intemperie
  6. La Lotería de Navidad, paso a paso: así es el protocolo del sorteo del 22 de diciembre