Muere una mujer tras ser acuchillada presuntamente por su compañero de piso en A Coruña

Una mujer fue acuchillada presuntamente por su compañero de piso en A Coruña y falleció debido a la gravedad de las lesiones, según el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). El incidente ocurrió el sábado por la tarde en el Paseo de la Ronda, cerca del estadio de Riazor. La Policía arrestó al sospechoso tras ser alertada por un particular. El detenido, acusado de homicidio, permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. Además, se investiga un incendio declarado en el inmueble. No se considera un caso de violencia de género.

La mujer que, en la tarde del sábado, fue acuchillada presuntamente por su compañero de piso en A Coruñaha fallecido en la madrugada del domingo debido a la "gravedad" de las lesiones que presentaba, según informan desde el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

Paralelamente, el hombre detenido por estos hechos permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, algo que está previsto que suceda este lunes, tal y como avanzan fuentes judiciales.

La víctima permanecía ingresada en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) tras el suceso, que ocurrió este sábado alrededor de las 14:00 horas en el Paseo de la Ronda, próximo al estadio de Riazor. Un particular alertó de la agresión a la Policía, que a su llegada al inmueble, arrestó al hombre.

Ahora, la detención está vinculada a un supuesto delito de homicidio —en un inicio se calificó de tentativa—.

Según confirmaron fuentes próximas a la investigación, el acusado supuestamente hirió con un arma blanca a la ahora fallecida. Esta era una compañera del piso que compartían con otras personas, por lo que no se investiga el caso como violencia de género.

En el inmueble, además, se declaró un incendio, cuyas causas también se investigan.

