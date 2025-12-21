Detenido un pirómano acusado de provocar cinco incendios en el barrio de Sant Antoni en Barcelona

Los detalles El detenido está vinculado a la quema de varios contenedores y de mobiliario urbano que, según afirma el Ayuntamiento, "han generado un gran perjuicio económico".

La Guardia Urbana de Barcelona, a través de la Unidad de Investigación y con la colaboración de la Unidad Territorial del Eixample, ha detenido a un hombre acusado de provocar cinco incendios cometidos en el barrio de San Antoni de la Ciudad Condal entre noviembre y diciembre.

El detenido, que ya ha pasado a disposición judicial, está vinculado con la quema de contenedores y otros elementos del mobiliario urbano que han causado grandes daños económicos.

"Estos actos han generado un gran perjuicio económico para el Ayuntamiento de Barcelona, derivado tanto de la reposición del material afectado como de los costes asociados a la intervención por los servicios de emergencia, la posterior limpieza y la reparación de los daños ocasionados en el espacio público", explica el consistorio.

Además, añaden que los incendios tuvieron un "impacto directo en la calidad de vida de los vecinos", por la "degradación del espacio público, la acumulación de residuos y la contaminación ambiental".

En ese sentido, han remarcado el grave riesgo para la seguridad y la salud de las personas, al producirse dichos incendios en horario diurno coincidiendo con momentos de gran afluencia de peatones y franjas de salida de los niños y las niñas en los centros educativos.

"La propagación del fuego y la inhalación de humos tóxicos suponen un peligro especialmente elevado para niños, mayores y colectivos vulnerables", han compartido.

Uno de los episodios más graves corresponde al fuego originado directamente en la fachada de un edificio habitado, dificultando la salida de las personas que se encontraban en su interior y generando una situación de riesgo real para su integridad física.

La detención del sospechoso tuvo lugar en la calle Comte Urgell. Para su localización, los agentes tuvieron que visionar cientos de horas de las cámaras de videovigilancia. En el momento de su arresto, llevaba consigo material inflamable con el que podría haber provocado otro incendio.

